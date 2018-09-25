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ВНИМАНИЕ! Ограничение движения с 27 по 29 сентября 2018 года в городе Бресте
26.09.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с проведением с 27 по 29 сентября 2018 г. в г. Бресте открытых республиканских соревнований по велосипедному спорту памяти первого директора учебно-спортивного учреждения "ДЮСШ № 2 г.Бреста" Н.В. Дранько, будет ограничиваться движение транспортных средств и самоходных машин:
27.09.2018 с 15:45 до 18:15 по ул. Октябрьской Революции от пересечения с ул. 28 Июля до пересечения с проспектом Республики (левая сторона);
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В связи с проведением с 27 по 29 сентября 2018 г. в г. Бресте открытых республиканских соревнований по велосипедному спорту памяти первого директора...
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