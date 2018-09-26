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БГК потерпел первое поражение в групповом раунде Лиги чемпионов

26.09.2018 22:54 — Разное | Tut.by  
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Первое поражение потерпел Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в групповом раунде мужской Лиги чемпионов.


Фото: bgk-meshkova.com

26 сентября в третьем туре белорусская команда проиграла в Германии «Райн-Некару Лёвену» — 27:33 (13:18).

У гостей мячи забрасывали Симе Ивич, Александр Шкуринский (по 7), Дарко Джукич (4), Вид Потеко (3), Артем Кулак (2), Павел Горак, Сандро Обранович, Симон Разгор и Андрей Юринок (по 1).

В преддверии матча пресс-служба немецкого клуба выпустила релиз, в котором, в частности, отмечалось: «Брестская команда определенно относится к экзотике Лиги чемпионов. С одной стороны, это вытекает из истории. Беларусь считается последней диктатурой Европы, а поездка в Брест — приключением из-за ограниченных транспортных возможностей. С другой стороны, у команды в спортивном плане несколько особенностей. Она пять раз подряд становилась чемпионом Беларуси, из-за недостаточной внутренней конкуренции присоединилась к восточноевропейской наднациональной SEHA-лиге. Там БГК регулярно показывает отличные результаты и постоянно находится в верхней трети таблицы».

Положение команд в группе «А»: «Вардар» (Македония) — 4 очка (2 игры; разница мячей 60−49), «Райн-Некар Лёвен» — 4 (3; 100−96), БГК — 4 (3; 85−86), «Барселона» (Испания) — 2 (2; 65−63), «Виве» (Польша) — 2 (2; 62−61), «Веспрем» (Венгрия) — 2 (2; 57−58), «Монпелье» (Франция) — 0 (2; 47−53), «Кристианстад» (Швеция) — 0 (2; 55−65).

15 сентября БГК выиграл на выезде у «Кристианстада» — 32:30, а 22-го — на своей площадке у действующего победителя ЛЧ «Монпелье» — 26:23.

По итогам двухкругового турнира победитель группы выходит в четвертьфинал, команды, занявшие места со второго по пятое, — в 1/8 финала. Последние три года БГК неизменно квалифицировался в 1/8 финала.

Ближайший матч ЛЧ белорусский клуб проведет 6 октября на своей площадке против «Веспрема».

 
Теги: Брест
 
 
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Первое поражение потерпел Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в групповом раунде мужской Лиги чемпионов.
 
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