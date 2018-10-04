Румас: Транспортный налог отвяжут от техосмотра. Платить можно будет через ЕРИП

Госпошлину на допуск к дорожному движению не будут включать в стоимость топлива. Об этом рассказал 5 октября в Палате представителей премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Основным решением вопроса правительство видит отвязывание уплаты пошлины от прохождения техосмотра.

«Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП — на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил», — рассказал премьер-министр.

По словам Румаса, решить вопрос с неплательщиками пошлины на допуск к дорожному движению поможет сравнение базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра.

«И тогда кто не заплатил за допуск к движению — будет заплатить в двойном размере», — добавил Румас.

Премьер-министр Беларуси сообщил, что новая схема, по предварительным данным, заработает с 1 июля 2019 года.

Напомним, белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр .

Ставки различаются для физических лиц и организаций. От налога освобождены автомобили скорой помощи, МЧС, силовых ведомств. Инвалиды I или II группы оплачивают половину стоимости госпошлины.