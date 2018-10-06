О переводе пенсии в другой город и как составить долговую расписку: консультирует нотариус

ВОПРОС: Я живу в деревне, с трудом передвигаюсь в связи с болезнью, и пенсию мне приносят домой. На время я уезжаю к сыну в Брест. Может ли мою пенсию получать сын и сколько за это нужно уплатить?

А.Б. Иванов.

ОТВЕТ: Вашу пенсию сын может получать, если Вы удостоверите на его имя доверенность. Такую доверенность Вы можете сделать в своем сельском исполнительном комитете. Также доверенность можно удостоверить в любой нотариальной конторе. Если по состоянию здоровья не можете лично явиться в нотариальную контору, то нотариус может удостоверить такую доверенность, выехав к Вам домой. За выезд нотариуса на дом для совершения нотариальных действий надо уплатить 1 базовую величину (24 рубля 50 копеек). За составление доверенности на получение пенсии через отделение почтовой связи надо уплатить 4 рубля 90 копеек.

ВОПРОС: Знакомый попросил взаймы большую сумму денег. Я боюсь, что он будет долго ими пользоваться или вернет меньшую сумму. Можно ли заверить расписку у нотариуса?

Т.Г. Сирисько.

ОТВЕТ: Действующее законодательство не допускает заверение расписок у нотариуса. Передача денег в долг называется договором займа. Стороны для заключения та кого договора могут обратиться в любую нотариальную контору.

В соответствии со статьей 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору займа заимодавец передает в собственность заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег. В этом договоре, как правило, оговаривается срок возврата денег. Если срок возврата не оговорен, то заемщик должен возвратить Вам всю полученную сумму в течение тридцати дней со дня предъявления Вами требования о возврате. Кроме того, Вы имеете право на получение процентов на сумму займа. Проценты по договору выплачиваются в любом согласованном сторонами порядке, в том числе и однократно. Эти положения также могут быть оговорены в договоре. Досрочный возврат суммы допустим при беспроцентном займе, если иное не предусмотрено договором, а сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно только с согласия заимодавца, т. е. Вас.

В случае если заемщик отказывается возвратить долг, Вы можете обратиться в нотариальную контору с оригиналом договора займа для наложения исполнительной надписи, на основании которой будет производиться принудительный возврат долга.

Ванда ПОПКО, нотариус Брестского нотариального округа.