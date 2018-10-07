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Стас Михайлов отметит 50-летие концертом в Минске

08.10.2018 09:03 — Разное | Tut.by  
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Стас Михайлов собирается выступить с большим гастрольным туром по Беларуси. Первый концерт в рамках тура пройдет в Минске: артист приглашает вас на свой концерт 14 мая во Дворец спорта — ему 50.


Фото: Игорь Матвеев

Музыкант делится:

— Не люблю цифры, но с возрастом стал больнее реагировать на фальшь. Сегодня я острее чувствую ответственность за близких, родных, друзей, которых так легко потерять, и ничего уже не вернешь, и никто никого никогда не заменит.

Юбилейная программа исполнителя раскроет новое амплуа Михайлова — философа, мечтателя и странника. В концерте прозвучат не только стопроцентные хиты, которым уже десять и более лет, но и новые композиции, раскрывающие нынешнее душевное состояние артиста.

— Мой юбилейный концерт — это не погружение в ностальгию. Ведь прошлое уже было, завтра еще только наступит, а вот сегодня — это здесь и сейчас. Так давайте сегодня жить, петь, танцевать и любить! У меня в программе будет много моментов, когда люди смогут петь и двигаться вместе со мной. Слушатели должны получить максимум удовольствия от концерта. Вместе с тем, буду петь так, чтобы заставить людей распахнуть душу и открыть потаенные уголки своих сердец.

Концерты Стаса Михайлова состоятся:

  • 14 мая 2019 года — Минск
  • 15 мая 2019 года — Солигорск
  • 17 мая 2019 года — Бобруйск
  • 18 мая 2019 года — Гомель
  • 20 мая 2019 года — Могилев
  • 21 мая 2019 года — Лида
  • 23 мая 2019 года — Гродно
  • 24 мая 2019 года — Брест

Когда: 14 мая, 20.00.

Где: Дворец спорта.

Сколько: от 40 до 250 рублей.

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***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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14 мая во Дворце спорта бесконечный романтик Стас Михайлов даст юбилейный концерт в Минске. А потом отправится в тур по Беларуси.
 
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