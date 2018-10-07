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Стас Михайлов отметит 50-летие концертом в Минске
Музыкант делится:
— Не люблю цифры, но с возрастом стал больнее реагировать на фальшь. Сегодня я острее чувствую ответственность за близких, родных, друзей, которых так легко потерять, и ничего уже не вернешь, и никто никого никогда не заменит.
Юбилейная программа исполнителя раскроет новое амплуа Михайлова — философа, мечтателя и странника. В концерте прозвучат не только стопроцентные хиты, которым уже десять и более лет, но и новые композиции, раскрывающие нынешнее душевное состояние артиста.
— Мой юбилейный концерт — это не погружение в ностальгию. Ведь прошлое уже было, завтра еще только наступит, а вот сегодня — это здесь и сейчас. Так давайте сегодня жить, петь, танцевать и любить! У меня в программе будет много моментов, когда люди смогут петь и двигаться вместе со мной. Слушатели должны получить максимум удовольствия от концерта. Вместе с тем, буду петь так, чтобы заставить людей распахнуть душу и открыть потаенные уголки своих сердец.
Концерты Стаса Михайлова состоятся:
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14 мая во Дворце спорта бесконечный романтик Стас Михайлов даст юбилейный концерт в Минске. А потом отправится в тур по Беларуси.
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