150 внедорожников, самый большой вездеход и эксклюзивная поездка. В Гродно спустя 3 года стартует международный трофи-рейд «Паплавы»

На соревнования собираются участники из Литвы, Польши, Украины, России, Беларуси, Эстонии и Латвии. Перед тем, как определить лучшего трофи-рейдера, спортсмены расположатся на площади Советской – все можно будет увидеть воочию. Виктор Козловский, член правления ОО трофи-клуб «Беловежские Зубры», один из организаторов и участник соревнований, рассказывает о старте и состязаниях:

– За три года мы определенно стали опытнее и вновь готовы дать большой старт в историческом центре города. Пока трудно сказать, будут ли гонки в следующем году, не хочу загадывать. Но мне, конечно, хотелось бы этого. Стоит отметить, сейчас среди участников много титулованных чемпионов мирового уровня. Все они на «серьезных» внедорожниках, так что гостям выставки определенно будет на что посмотреть. И спортсмены никогда не против пообщаться.







Также организаторы обещают много интерактива, конкурсов и, конечно, призов. Один их них, кстати, – поездка на самом большом внедорожнике Беларуси – «Малыше». После выставки трофи-рейдейры отправятся в Поречье, чтобы пройти трассу и определить лучшего гонщика.





Что? Выставка внедорожников.

Где? Площадь Советская.

Когда? 11 октября в 9:00.