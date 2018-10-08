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Фотофакт: В Гомеле экскаватор врезался ковшом в маршрутку с рекламой "удаление вмятин"

09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Укладка тротуарной плитки на центральной улице Гомеля привела к ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59564.php

Фотофакт: В Гомеле экскаватор врезался ковшом в маршрутку с рекламой "удаление вмятин"

Около 17 часов трактор с навесным оборудованием врезался в маршрутный автобус. Инцидент произошел на участке Советской между улицами Крестьянская и Ирининская. Землеройный ковш ударил в борт микроавтобуса и промял его. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59564.php

Фотофакт: В Гомеле экскаватор врезался ковшом в маршрутку с рекламой "удаление вмятин"

Трактор был задействован на работах по укладке тротуарной плитки, которые проводятся в центре города. По свидетельствам очевидцев, трактор выполнял маневр задним ходом и выехал на проезжую часть, практически заняв целый ряд. В результате этого и произошла данная авария.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59564.php

Фотофакт: В Гомеле экскаватор врезался ковшом в маршрутку с рекламой "удаление вмятин"

К счастью, удар тяжелым ковшом пришелся в металлический борт микроавтобуса, а не в застекленное окно. Информации о пострадавших на данный момент нет.

 
Теги: Гомель
 
 
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Укладка тротуарной плитки на центральной улице Гомеля привела к ДТП. Около 17 часов трактор с навесным оборудованием врезался в маршрутный автобус. Инцидент...
 
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