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Фотофакт: В Гомеле экскаватор врезался ковшом в маршрутку с рекламой "удаление вмятин"
09.10.2018 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Укладка тротуарной плитки на центральной улице Гомеля привела к ДТП.
Около 17 часов трактор с навесным оборудованием врезался в маршрутный автобус. Инцидент произошел на участке Советской между улицами Крестьянская и Ирининская. Землеройный ковш ударил в борт микроавтобуса и промял его.
Трактор был задействован на работах по укладке тротуарной плитки, которые проводятся в центре города. По свидетельствам очевидцев, трактор выполнял маневр задним ходом и выехал на проезжую часть, практически заняв целый ряд. В результате этого и произошла данная авария.
К счастью, удар тяжелым ковшом пришелся в металлический борт микроавтобуса, а не в застекленное окно. Информации о пострадавших на данный момент нет.
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Укладка тротуарной плитки на центральной улице Гомеля привела к ДТП. Около 17 часов трактор с навесным оборудованием врезался в маршрутный автобус. Инцидент...
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