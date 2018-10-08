Укладка тротуарной плитки на центральной улице Гомеля привела к ДТП.



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Около 17 часов трактор с навесным оборудованием врезался в маршрутный автобус. Инцидент произошел на участке Советской между улицами Крестьянская и Ирининская. Землеройный ковш ударил в борт микроавтобуса и промял его.



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Трактор был задействован на работах по укладке тротуарной плитки, которые проводятся в центре города. По свидетельствам очевидцев, трактор выполнял маневр задним ходом и выехал на проезжую часть, практически заняв целый ряд. В результате этого и произошла данная авария.



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К счастью, удар тяжелым ковшом пришелся в металлический борт микроавтобуса, а не в застекленное окно. Информации о пострадавших на данный момент нет.