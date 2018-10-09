Какие пособия могут получить семьи, воспитывающие детей-инвалидов

Родители, воспитывающие ребёнка-инвалида, могут получить по месту работы:

1. пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет, которое на ребёнкаинвалида выплачивается в повышенном размере (45 % среднемесячной заработной платы работников в республике);

2. пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, к которым относятся семьи, воспитывающие ребёнкаинвалида. Пособие выплачивается в размере 70 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее – БПМ), на других детей – 50 % БПМ;

3. пособие по временной нетрудоспособности на период санаторнокурортного лечения, медицинской реабилитации ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Один из родителей (мачеха, отчим, усыновитель, удочеритель, опекун, попечитель) ребёнка-инвалида может получить данное пособие даже в тех случаях, когда пособие по уходу за ребёнкоминвалидом в возрасте до 18 лет выплачивается другому лицу или другому родителю, который не может ухаживать за ребёнком-инвалидом в период его санаторнокурортного лечения, медицинской реабилитации по объективным причинам;

4. пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Данное пособие назначается:

при амбулаторном лечении ребёнка-инвалида на период, в течение которого он по заключению врача нуждается в уходе (но не более, чем на 14 календарных дней по одному случаю заболевания (травмы));

при стационарном лечении ребёнка-инвалида в возрасте до 5 лет – на весь период стационарного лечения, а при лечении ребёнка - инвалида в возрасте от 5 до 18 лет – на весь период, в течение которого он нуждается в уходе по медицинскому заключению;

5. пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребёнкоминвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребёнком, которое назначается за весь период, в течение которого указанные лица по заключению врача не могут осуществлять уход за ребёнком.

Кроме вышеперечисленных пособий, в соответствии с первой частью ст. 285 ТК одному из родителей (мачехе, отчиму, опекуну, попечителю), воспитывающему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, предоставляется один дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой в размере среднедневного заработка за счёт средств государственного социального страхования. Право на предоставление дополнительного свободного дня может быть разделено между родителями по их усмотрению.

Обращаем внимание на то, что пособия не назначаются и не выплачиваются в случае нахождения детей в учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания, учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, но в случае выбытия детей в семью на срок свыше одного месяца, а также в случае оказания услуги социальной передышки пособия назначаются и выплачиваются в полном размере. Услуга социальной передышки предоставляется с целью освобождения родителей (членов семьи) от ухода за ребёнкоминвалидом на определённый период времени (на срок не более 28 суток в календарном году) для восстановления сил, решения социальнобытовых вопросов.

И. КРАВЕЦ,

инспектор Жлобинского районного отдела Фонда социальной защиты населения.

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