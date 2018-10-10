﻿ Брестский областной краеведческий музей будет сотрудничать с учеными Татарстана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестский областной краеведческий музей будет сотрудничать с учеными Татарстана

11.10.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте сегодня открылась международная научно-практическая конференция"Историко-культурное наследие Бреста и Брестчины в музейных собраниях и частных коллекциях", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59621.php

Брестский областной краеведческий музей будет сотрудничать с учеными Татарстана

Во время церемонии открытия мероприятия состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве. О взаимодействии в научной сфере договорились Брестский областной краеведческий музей, Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана, а также Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск".

"Это наш первый опыт проведения крупной международной конференции, приурочена она к тысячелетию Бреста. В первую очередь хотим узнать, что есть об истории города в других регионах и странах, поделиться опытом изучения музейных предметов, завязать контакты с зарубежными музеями. У нас уже наработан неплохой опыт сотрудничества с коллегами из Польши и Украины. Уверен, плодотворным получится взаимодействие с представителями России", - отметил директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.

По словам заместителя директора Института археологии им. А.Х. Халикова Булата Султанова, у партнеров много перспектив для сотрудничества. "Хотим обменяться опытом - есть чему поучиться друг у друга. Для нас интересно направление археологии. Намерены совместно работать по реставрации музейных предметов. Позже обсудим планы более детально", - сказал он.

Для участия в конференции в Бресте приглашены около 60 человек. Это сотрудники музеев, ученые-историки, краеведы и коллекционеры из Минска и регионов Беларуси, российских Казани и Свияжска, польского Люблина, украинского Луцка. Гостям сегодня презентовали новый путеводитель по областному краеведческому музею. На 66 страницах издания собраны информация о постоянной экспозиции, коллекции фондов, фотографии залов и предметов. Путеводитель издан на русском языке. Планируется, что он будет переведен и на английский и польский языки.

Ожидается, что научно-практическая конференция брестских музейщиков станет традиционной.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте сегодня открылась международная научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие Бреста и Брестчины в музейных собраниях и частных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции форелевого хозяйства «Лохва»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика