Брестский областной краеведческий музей будет сотрудничать с учеными Татарстана

В Бресте сегодня открылась международная научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие Бреста и Брестчины в музейных собраниях и частных коллекциях", передает корреспондент БЕЛТА.



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Во время церемонии открытия мероприятия состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве. О взаимодействии в научной сфере договорились Брестский областной краеведческий музей, Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана, а также Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск".

"Это наш первый опыт проведения крупной международной конференции, приурочена она к тысячелетию Бреста. В первую очередь хотим узнать, что есть об истории города в других регионах и странах, поделиться опытом изучения музейных предметов, завязать контакты с зарубежными музеями. У нас уже наработан неплохой опыт сотрудничества с коллегами из Польши и Украины. Уверен, плодотворным получится взаимодействие с представителями России", - отметил директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.

По словам заместителя директора Института археологии им. А.Х. Халикова Булата Султанова, у партнеров много перспектив для сотрудничества. "Хотим обменяться опытом - есть чему поучиться друг у друга. Для нас интересно направление археологии. Намерены совместно работать по реставрации музейных предметов. Позже обсудим планы более детально", - сказал он.

Для участия в конференции в Бресте приглашены около 60 человек. Это сотрудники музеев, ученые-историки, краеведы и коллекционеры из Минска и регионов Беларуси, российских Казани и Свияжска, польского Люблина, украинского Луцка. Гостям сегодня презентовали новый путеводитель по областному краеведческому музею. На 66 страницах издания собраны информация о постоянной экспозиции, коллекции фондов, фотографии залов и предметов. Путеводитель издан на русском языке. Планируется, что он будет переведен и на английский и польский языки.

Ожидается, что научно-практическая конференция брестских музейщиков станет традиционной.