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Первый Кубок Карпова по шахматам состоится в ноябре в Бресте

11.10.2018 16:49 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первый Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова состоится в ноябре в Бресте. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59620.php

Отвечая на вопрос о планируемых визитах в Беларусь звезд первой величины в шахматах, руководитель БФШ отметила, что такая работа ведется. "В ноябре (2-4 числа) в Бресте состоится первый Кубок Карпова. Эти соревнования стали возможны благодаря активной работе наших региональных отделений. В Бресте организаторы фестиваля "Черная пешка" давно вынашивали такую идею. На мемориале Михаила Таля в Москве мне удалось согласовать проведение турнира, Анатолий Карпов также планирует посетить Брест в ноябре", - рассказала Анастасия Сорокина.

Руководитель Белорусской федерации шахмат отметила, что в рамках расширения международного сотрудничества прорабатывается вопрос о проведении в следующем году Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59620.php

Первый Кубок Карпова по шахматам состоится в ноябре в Бресте

Интересовали журналистов и итоги выступления на Всемирной шахматной олимпиаде 2018 года. Один из лидеров белорусской команды Ланита Стецко отметила, что 18-е место - довольно высокий результат. "В Батуми мы выступали без своего лидера Анастасии Зезюлькиной, которая готовится стать мамой. Однако смогли показать высокие результаты. Та же Яна Ильючик одержала больше всех побед в нашей команде. Многое зависело и от последней игры с Израилем, в которой белорускам удалось победить. У нас сильная национальная команда, но для молодежной сборной, которую планируют заявить на домашнюю олимпиаду 2022 года, необходимо усиление", - считает Ланита Стецко.

Международный гроссмейстер Владислав Ковалев подчеркнул, что мужской сборной необходимо омоложение в преддверии крупных стартов. "К старту в Батуми мы готовились основательно, но где-то не повезло с жеребьевкой, где-то сыграли неуверенно, но все это оправдания. Очевидно, что мужская команда нуждается в новом поколении игроков, надеюсь, в молодежной сборной таковые найдутся", - отметил он.

Минск в 2022 году примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду, подготовка к которой уже началась. Сборная Беларуси планирует выступить на этом домашнем турнире тремя составами.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Первый Кубок двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова состоится в ноябре в Бресте. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской...
 
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