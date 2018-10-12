|
Лукашенко накормил Путина блинами и драниками
13.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в Форуме регионов, пообщались в неформальной обстановке, сообщает
Лукашенко пригласил Путина посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Государственные лидеры осмотрели дом, где рос будущий президент Беларуси, и прогулялись по деревне.
Они также посетили Трофимовую криницу – источник, который обустроил еще дед Лукашенко. Президенты выпили родниковой воды, которая считается целебной.
Вместо автомобиля представительского класса для передвижения по агрогородку был выбран модернизированный ГАЗ-69. Президент Беларуси лично сел за руль.
Для Путина приготовили и исконно белорусские угощения – блины и драники из печи.
Напомним, на Форуме регионов в Могилеве заключили контрактов на 500 миллионов долларов.
Подробнее смотрите в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры стран посетили свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)