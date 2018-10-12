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Лукашенко накормил Путина блинами и драниками

13.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в Форуме регионов, пообщались в неформальной обстановке, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко пригласил Путина посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Государственные лидеры осмотрели дом, где рос будущий президент Беларуси, и прогулялись по деревне.

Они также посетили Трофимовую криницу – источник, который обустроил еще дед Лукашенко. Президенты выпили родниковой воды, которая считается целебной.

Вместо автомобиля представительского класса для передвижения по агрогородку был выбран модернизированный ГАЗ-69. Президент Беларуси лично сел за руль.

Для Путина приготовили и исконно белорусские угощения – блины и драники из печи.

Напомним, на Форуме регионов в Могилеве заключили контрактов на 500 миллионов долларов.

Подробнее смотрите в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.



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Теги: Могилев
 
 
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Лидеры стран посетили свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района.
 
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