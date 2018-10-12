Лукашенко накормил Путина блинами и драниками

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в Форуме регионов, пообщались в неформальной обстановке, сообщает БЕЛТА .

Лукашенко пригласил Путина посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Государственные лидеры осмотрели дом, где рос будущий президент Беларуси, и прогулялись по деревне.

Они также посетили Трофимовую криницу – источник, который обустроил еще дед Лукашенко. Президенты выпили родниковой воды, которая считается целебной.

Вместо автомобиля представительского класса для передвижения по агрогородку был выбран модернизированный ГАЗ-69. Президент Беларуси лично сел за руль.

Для Путина приготовили и исконно белорусские угощения – блины и драники из печи.

Напомним, на Форуме регионов в Могилеве заключили контрактов на 500 миллионов долларов.