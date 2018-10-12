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Павел Усов: "Лукашенко сам не понимает, что говорит"
Фото: president.gov.by
Могилев на один день превратился в столицу Союзного государства России и Беларуси. Высшие руководители двух стран собрались там сегодня во время 5-го Форума регионов. Во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным глава Беларуси назвал Могилевщину клочком русской земли, а сам Могилев более русским, чем белорусским городом. Вспоминается цитата из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» о разбазаривании казенных земель. Если так раздавать, то никаких волостей не напасешься. Во многих странах граждане бы не простили политику таких слов. Но оставлю это дело для самых могилевчан, и собственно о них.
Моя коллега Алина Скрабунова на связи с нами из Могилева.
Алина Скрабунова, журналистка «Белсата»:
«Я хочу сказать от себя и уверена, что могилевчане меня поддержат: мы просто возмущены этими словами, что он назвал Могилев российским городом. Хотя Могилев и находится на Востоке, но это не повод считать город российским. Как историк Лукашенко должен знать, что в спорные времена могилевчане всегда могли доказать, чей это город. Можно вспомнить восстание 1661 года, когда могилевчане вырезали целый гарнизон московских оккупантов, а также 1918, когда Могилев стал первым белорусским городом, который поддержал создание БНР. Поэтому нам очень стыдно, что президент независимой Беларуси говорил такое».
Мы спросили у жителей Могилева о плюсах и минусах Форума регионов и визита Путина. А также, с какими неудобствами в связи с приездом российского президента столкнулись люди. А в студии
«Впору поставить вопрос, а Беларусь является ли независимой страной? И Лукашенко является ли независимым президентом независимой страны? Такие реверансы в сторону российского президента – это государственная измена. Больше ничего не надо. Если сам глава государства сказал, что это часть российской земли, то, пожалуйста, российские зеленые человечки могут прийти и забрать ее. Кажется, что у Лукашенко столько в голове намешано, что он сам не понимает, что говорит. Это было антиконституционное заявление, которое ставит под сомнение суверенитет белорусского государства…»
Продолжение разговора – в сюжете.
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Политолог назвал заявление белорусского президента "государственной изменой".
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