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«Я хочу сказать от себя и уверена, что могилевчане меня поддержат: мы просто возмущены этими словами, что он назвал Могилев российским городом. Хотя Могилев и находится на Востоке, но это не повод считать город российским. Как историк Лукашенко должен знать, что в спорные времена могилевчане всегда могли доказать, чей это город. Можно вспомнить восстание 1661 года, когда могилевчане вырезали целый гарнизон московских оккупантов, а также 1918, когда Могилев стал первым белорусским городом, который поддержал создание БНР. Поэтому нам очень стыдно, что президент независимой Беларуси говорил такое».

«Впору поставить вопрос, а Беларусь является ли независимой страной? И Лукашенко является ли независимым президентом независимой страны? Такие реверансы в сторону российского президента – это государственная измена. Больше ничего не надо. Если сам глава государства сказал, что это часть российской земли, то, пожалуйста, российские зеленые человечки могут прийти и забрать ее. Кажется, что у Лукашенко столько в голове намешано, что он сам не понимает, что говорит. Это было антиконституционное заявление, которое ставит под сомнение суверенитет белорусского государства…»