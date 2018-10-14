В Гомеле раскрыли убийство таксиста, совершенное в 1984 году

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Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование убийства гомельского таксиста, совершенного в 1984 году.официальный представитель УСК по Гомельской областиРеализуя умысел на разбой, злоумышленники похитили из автомобиля выручку, а также портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи потерпевшего.Раскрыть это преступление «по горячим следам» правоохранителям не удалось. В тоже время следственно-оперативной группой, выбывавшей на место происшествия, были зафиксированы и изъяты следы ладоней неустановленного лица. Спустя годы из УГКСЭ по Гомельской области оперативникам УВД Гомельского облисполкома поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж.сообщила представитель СК.На основании анализа всех собранных по делу доказательств, следствие пришло к выводу о причастности жителя Речицкого района к убийству таксиста. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений), п.п. «а», «е» ст.100 (убийство, из корысти, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 г.).Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.