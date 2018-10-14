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В Гомеле раскрыли убийство таксиста, совершенное в 1984 году
Архивное фото с сайта sk.gov.by
Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование убийства гомельского таксиста, совершенного в 1984 году.
"Согласно материалам дела, в ночь с 26 на 27 февраля на улице Ильича г.Гомеля двое мужчин обратились к водителю такси Гомельского таксомоторного парка с просьбой их подвезти. В пути следования, по заранее разработанному плану, пассажиры напали на водителя. В салоне автомобиля злоумышленники сдавили ему шею, нанесли множественные удары тупыми предметами и шилом по различным частям тела. Когда автомобиль остановился, водителя вытащили на улицу и продолжили избивать. Затем потерпевшего перетащили на покрытое льдом близлежащее озеро, где и оставили в полуобнаженном виде. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", -
Реализуя умысел на разбой, злоумышленники похитили из автомобиля выручку, а также портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи потерпевшего.
Раскрыть это преступление «по горячим следам» правоохранителям не удалось. В тоже время следственно-оперативной группой, выбывавшей на место происшествия, были зафиксированы и изъяты следы ладоней неустановленного лица. Спустя годы из УГКСЭ по Гомельской области оперативникам УВД Гомельского облисполкома поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж.
"Расследование убийства таксиста было возобновлено. Началась кропотливая работа по сбору доказательств вины указанного лица и установлению личности его соучастника. В ходе предварительного следствия были тщательно изучены материалы, имеющие отношения к делу, повторно допрошены все свидетели, проведены следственные эксперименты и очная ставка, проверка показаний на месте происшествия с участием подозреваемого с применением видеозвукозаписи. По постановлениям, вынесенным следователем, сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области проведен ряд экспертиз, в том числе дополнительные судебно-медицинские, дактилоскопические, медико-криминалистические экспертизы", - сообщила представитель СК.
На основании анализа всех собранных по делу доказательств, следствие пришло к выводу о причастности жителя Речицкого района к убийству таксиста. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений), п.п. «а», «е» ст.100 (убийство, из корысти, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 г.).
Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.
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В Гомеле завершено расследование убийства, совершенного 34 года назад.
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