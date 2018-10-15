В Минске люди построили стоянку, ее принял мэр, похвалил - и до сих пор тут парковаться нельзя

В 2014 году на крыше подземных гаражей ГПК «Серебрянка-11» по улице Плеханова, 50 была построена крытая автостоянка на 178 машино-мест. Строили за деньги обычных граждан, которые живут в этом районе. «Тогда еще мэром был Ладутько. Он приехал на торжественное открытие, перерезал ленточку и похвалил: вот с кого надо брать пример как решать проблему с нехваткой парковок, — рассказал представитель инвесторов Петр Юрченко. — Но вся беда в том, что стоянку до сих пор не ввели в эксплуатацию и те, кто заплатил за машино-места по 8 тысяч долларов (всего около 1,4 миллионов долларов), не могут ею пользоваться».





Почему люди уже четыре года не пользуются автостоянкой, построенной за собственные деньги, разбирался REALTY.TUT.BY.

Гаражный кооператив «Серебрянка-11» строился еще в советские времена, в начале 80-х. Под землей - два уровня гаражей на 308 машино-мест. Когда-то мест хватало всем, но город вырос, благосостояние граждан — тоже. Пришло то время, когда запарковать машину во дворе стало проблемой. Поэтому когда в 2012 году председатель ГПК «Серебрянка 11» Михаил Самусевич предложил строить на крыше подземных гаражей автостоянку, люди поддержали его идею и стали платить взносы.





— О том, как Самусевич организовывал эту стройку, мы узнали намного позже, когда объект год за годом отказывались вводить в эксплуатацию, — рассказал Петр Юрченко. - Оказалось, что председатель гаражного кооператива начал заключать договора с нами, инвесторами, не имея сметной стоимости проекта автостоянки. При этом он заключил договора и собрал взносы на строительство почти двухсот машино-мест, вместо положенных по проекту 160-ти. Когда это факт вскрылся, «лишним» дольщикам деньги вернули, но это было только начало.





Согласно техническому заключению ООО «Белжилище», а также требованию технической документации ЧСУП «СМРпроект», строительство стоянки должно было начаться с усиления простенков между гаражами и усиления (засыпки, бетонирования или укрепления) смотровых ям гаражей нижнего уровня.



Перед началом строительства надземной парковки нужно было укрепить простенки подземной.

— Но председатель гаражного кооператива этот факт скрыл и запустил строительство без проведения работ по усилению. Стройка эта, как мы узнали позже, велась без разрешения инспекции Департамента контроля и надзора за строительством, из-за чего была признана самовольным строительством. Какой-то контроль был лишь со стороны Ленинского райисполкома.

В 2014 году людей поставили перед фактом: стоянка построена на фундаменте, нуждающемся в серьезном укреплении и нужно еще доплатить, чтобы довести объект до ума.





— Стоянку строили с 2012 по 2014 год. И все это время председатель просил людей делать дополнительные взносы под предлогом того, что это уж точно в последний раз. Но где там! Доплачивали пять раз. За это время стоимость машино-места приблизилась к 8 000 долларов в эквиваленте, что превышает стоимость гаража в этом же кооперативе, — говорит Петр Юрченко.

Впрочем, доплаты ситуацию не спасли. Новая парковка простаивает четыре года. За это время у Петра Юрченко, который представляет инициативную группу инвесторов, накопилась огромная папка коллективной переписки с исполнительными и правоохранительными органами по вопросам завершения строительства и привлечения к ответственности лиц, виновных в сложившейся ситуации.





— Ведь о том, что конструкции подземного гаража перед началом строительства нужно укрепить, знал не только Самусевич. В курсе были и главный инженер проекта Латыш В. (ЧАСУП «Город-А»), генподрядчики ООО «Литас Инвест» и ЧСУП «Витраит», а также инженер по техническому надзору Макаров А. Нарушения технологии и последовательности выполнения строительных работ подтвердили результаты строительной экспертизы, проведенной Ленинским районным отделом СК.

Но многочисленна переписка с чиновниками вопроса не решила — стоянка как простаивала, так и простаивает.

— Тогда мы пошли на прием к председателю КГК Анфимову и дело сдвинулось с мертвой точки. В ноябре 2017 года Ленинский районный отдел СК открыл уголовное дело в отношении Михаила Самусевича, но в феврале 2018 года его приостановил. Решение было мотивировано тем, что Ленинским исполкомом еще не завершена проверка финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Но справка о такой проверке у нас есть, она датирована августом 2018 года.





Ситуация усложняется еще и тем, что некоторые инвесторы, устав от ожидания, начинают через суд требовать обратно деньги, вложенные в строительство надземной парковки.

— Все это ведет к фактическому банкротству ГПК «Серебрянка-11». Суд уже удовлетворил иски трех инвесторов и обязал ГПК возместить их затраты на строительство с учетом индексации. Наш гаражный кооператив существует за счет членских взносов, и это, поверьте, совсем небольшие суммы. Если сейчас все инвесторы пойдут в суд, «Серебрянка-11» просто обанкротится, а вопрос со стоянкой уже никогда не решится. А человек, который заварил всю эту кашу, собрал с людей огромную сумму денег и обманул, останется безнаказанным.





По словам Петра Юрченко, часть инвесторов, которые решили вложиться в стройку, члены существующего гаражного кооператива. И эти люди рискуют вообще потерять все.

— На днях мы написали коллективное обращение в СК, с просьбой разъяснить, кто виноват в том, что не выполнены условия договоров инвесторов по строительству и вводу в эксплуатацию автостоянки ГПК Серебрянка-11″, а сам кооператив фактически находится на грани банкротства. Очень надеемся, что нас услышат.



