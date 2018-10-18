"Не хотим под управление государства". Страсти в самом большом товариществе "Квартал Зеленый Бор"

Товарищество собственников «Квартал Зеленый Бор» в поселке Лесном — самое крупное в стране. Это 15 домов, 3343 собственника и 10 тысяч жителей. «Когда заселялись в 2007 году, тут строился лишь третий дом, — рассказала местная жительница Елена. — Сейчас это огромный квартал, который ставят в пример другим как образцовый. И казахов у нас принимали, и немцев. Первые — удивлялись, вторые говорили, что все как у них. Но сейчас наше благополучие оказалось под угрозой: государство пытается отобрать квартал под свое управление. Мы против и боимся, что без огласки в СМИ не справимся».

REALTY.TUT.BY разбирался, кто вмешался в жизнь успешного ТС и для чего.





Нервотрепка

Квартал «Зеленый Бор», состоящий из типовых панелек, строило УП «Дамаан», которое входит в группу компаний «А-100 Девелопмент». Первые дома тут сдали еще в 2007 году, но даже после стольких лет эксплуатации застройка выглядит как новенькая: здания с фасадами без кондиционеров и «тарелок», придомовые территории выдержаны в едином стиле, с аккуратными газонами и стильными велопарковками.



Жители квартала пришли поддержать действующего председателя ТС Александра Гопшу

Многие жильцы уверены, что порядок в квартале — заслуга председателя ТС Александра Гопши. В подтверждение своих слов люди показывают на табличку у входа в ТС. Там написано, что в 2015 году «Квартал Зеленый Бор» признали лучшим совместным домовладением страны. За хорошую работу Александру Гопше даже организовали поездку во Франкфурт.

В общем, все было хорошо до зимы 2018 года.

— В этом году истекает срок действия контракта председателя правления нашего ТС. Поэтому в феврале было организовано общее собрание с избранием председателя, — рассказала Полина Василевская. Девушка является членом ТС, а также состоит в инициативной группе жильцов. — На эту должность, кроме Александра Гопши, выдвинулся новый кандидат — Анатолий Зезетко. У него была инициативная группа, которая начала распространять листовки с его программой. Анатолий Зезетко обещал построить детский сад, пристройку к школе, говорил о тех проблемах, которые председатель даже не уполномочен решать, но он, Зезетко, обещал решить. Также он указывал на большую зарплату действующего председателя, мол, как у директора МАЗа и БелАЗа, и обещал делать все то же самое, но, как говорят, за полцены. Это показалось странным и не вызвало доверия. Мы-то не понаслышке знаем, что значит управлять ТС с пятнадцатью домами!



Полина Василевская

В феврале на собрание пришло мало народа — кворума не было. То есть ни одного из председателей не выбрали.

Местные активисты стали опасаться, что, если кворум не соберется повторно, то ТС может уйти под управление ЖЭСа. Такая практика была в других ТС и, уверены местные жители, она оказалась губительной. Поэтому к организации майского собрания, по словам Василевской, инициативная группа подошла активнее.

— Написали письмо в исполком, где рассказали, что довольны жизнью в квартале и хотим, чтобы все так и оставалось. Но инициативная группа Зезетко (11 человек) срывала листовки-оповещения и мешала проведению письменного опроса местных жителей, а на замечания не согласных с их действиями отвечала агрессией. Параллельно с этим активисты от Зезетко жаловались во все инстанции и требовали проверить деятельность ТС. Проверяли. Существенных нарушений не было. Но жалобы не прекращались.

В этой нервотрепке, говорит Полина Василевская, майский кворум получилось собрать впритык. Подсчет бюллетеней велся в присутствии наблюдателей от местной власти — представителей Минского райисполкома, Боровлянского сельсовета и участкового инспектора.



Александр Гопша

— Подсчитали бюллетени, и правление поручило составить протокол, сколько бюллетеней действительно или недействительно, сколько принято к счету. Юрист ТС внесла все эти бюллетени в реестр для определения кворума и кто за кого проголосовал, — рассказал Александр Гопша.

Несмотря на то что при подсчете голосов присутствовали представители местной власти, один из членов инициативной группы от Зезетко пытался прорваться в помещение товарищества, вспоминает Полина Василевская. В отношении него милиция составила протокол.

— Кворум все же состоялся и составил 67,2%. Большинство проголосовало за действующего председателя Александра Гопшу.

Математическая ошибка

Люди успокоились. Жизнь в квартале пошла своим чередом. Но в начале августа ТС потрясает новость: сторонники Зезетко подали иск в суд.

— На судебном заседании выясняется, что в реестре, где фиксировались бюллетени с голосованием, допущена ошибка, — рассказал Александр Гопша. — Я попросил суд дать время во всем разобраться. Вышло, что виноваты: ошиблись в подсчете долей. Ошибку мы признали, доли пересчитали и предоставили суду новые данные. На основании этих данных суд вынес решение о том, что кворум не состоялся.

Опасаясь похожего сценария, члены правления ТС «Квартал Зеленый Бор» в октябре решили провести еще одно голосование.

— Уведомили исполком, что с 18 по 29 октября хотим провести собрание, — говорит Александр Гопша. — Но в райисполкоме сказали, что собрание отменят. А поскольку на двух собраниях кворум не состоялся, грозятся назначить уполномоченное лицо.

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости, уверен, что райисполком в этой ситуации поступит не по закону. По его словам, местный исполнительный орган может осуществлять контроль за деятельностью ТС и ЖСПК, но отменять решения общих собраний может только суд.



Геннадий Калёнов

Пока готовился материал, инициативная группа членов ТС, которая поддерживает Александра Гопшу, побывала в Администрации президента на личном приеме у Петра Катушкина, главного советника управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц.

— Он сказал, что будет распоряжение не вмешиваться в деятельность ТС. А также, что этот вопрос он поставит на личный контроль. Но, к сожалению, распоряжения, видимо, еще не дошли — процедура, как выяснилось, занимает по законодательству около 5 дней.

«Мы платим ему зарплату, но не можем узнать какую»

У тех, кто поддерживал кандидатуру Зезетко, своя правда, и она не менее интересная. Сам Анатолий Зезетко нелюбезно отказался от комментариев. Зато согласился поговорить Владимир Тихинский — местный житель квартала, член ТС «Квартал Зеленый Бор» и инициативной группы Зезетко. Он рассказал, как образовалась «команда недовольных» и почему.





— Первая встреча [нового кандидата с местными жителями] проходила зимой в школе. Пришло человек восемьдесят, и выяснилась такая картина: люди, которые обращались к Гопше с вопросами по финансово-хозяйственной деятельности, так и не получили ответов. И доступа к отчетам по этой деятельности совершенно никакого нет.

Например, забор, который поставили вокруг квартала. У нас же разные люди живут. Вот один прораб взял рулетку, замерил забор и посчитал, что даже по самым дорогим расценкам цена завышена в разы. Нам же предоставляют только общие цифры.

И по многим другим вопросам так же. Мы писали коллективные запросы — ответов не получили. Нам хотелось видеть подробные сметы, чтобы разобраться, почему работы превышают стоимость в разы. Может, там детали золотые. Тогда понятно было бы.

По словам Владимира Тихинского, самой показательной была встреча с населением, где присутствовали оба кандидата.

— Новый кандидат [Анатолий Зезетко] попросил Гопшу: «Дайте нам зарплату всех работников. Мы, члены товарищества, сбросились и платим вам зарплату, и вы нам подотчетны. В первую очередь ваша зарплата интересует». Он отказал и устно, и письменно. Сослался на то, что это коммерческая тайна. Но все же свою зарплату он назвал: 2632 рубля. Эту цифру впервые он озвучил. Но ходили слухи, в том числе и от бывших работников, что видели и три, и пять тысяч рублей [зарплата председателя ТС]. Но мы и до сегодняшнего для не знаем, какая точно зарплата у Александра Гопши. Даже члены ревизионной комиссии не знают.

И еще один нюанс: у нас были свои котельные, канализация, дороги, но все это было передано на баланс государства. А вот слесарей и инженеров (не один десяток человек) «забыли» передать. И вот они болтаются. По этому поводу тоже никаких разъяснений от председателя получить не удалось.

— Владимир Владимирович, инициативная группа Зезетко выиграла суд, который признал, что кворума на майском собрании на самом деле не было. Люди опасаются, что оставшееся без правления ТС заберет государство. Инициативная группа именно этого сценария хотела?

— Все по закону. Он [Александр Гопша] подтасовал [голоса], собрание признается недействительным. Он два раза уже участвовал в голосовании и больше не имеет права избираться. Все. Мы остались без председателя. Дальше, согласно закону, ТС курирует местная власть — райисполком. Они обязаны найти нам уполномоченное лицо. Райисполком должен предоставить нам представителя, за которого будут нести ответственность. И если он что-то уворует, то не у нас, а у райисполкома. И райисполком будет финансово перед нами отвечать.





— Люди опасаются, что все деньги, которые есть в ТС, перейдут в госбюджет.

— Это заблуждение. Все деньги — это собственность товарищества. Никто не имеет права хоть что-нибудь тут взять. Управляющий от исполкома берет на себя функцию председателя, проводит собрание, чтобы выбрать новое руководство ТС. Выбрал, дела передал и назад ушел.

— Инициативная группа жильцов, которая организовывала майское собрание, подозревает, что у Анатолия Зезетко был свой умысел. Они нашли родственную связь между Зезетко и главным инженером КУП «Жилищник Минщины» и предполагают, что тем самым уполномоченным лицом от райисполкома может быть этот родственник.

— У Анатолия Михайловича [Зезетко] там работает племянник. И что из этого? Мы ждем, что решение суда вступит в силу 22 октября. Считаем, что председатель работает не в правовом поле. Ведь в суде мы только по одним реестрам нашли лишних тысячу голосов, даже в бюллетени не влазили…

Александр Гопша: работаем в рамках закона

Александр Гопша прокомментировал слова Владимира Тихинского:

— По поводу забора мы давали письменный ответ. В частности, сообщили, что с информацией граждане могут прийти и ознакомиться в товариществе. Все интересующие их документы подготовили и сложили в папку. Они, согласно жилищному законодательству, имеют право знакомиться с документами, и мы им это право предоставили.

Раньше мы им давали все, что они хотели. Но они берут эти документы и идут по всем инстанциям. Поэтому мы стали работать в соответствии с законодательством.

По поводу зарплаты.

— По зарплате инициативная группа обращалась в комитет Госконтроля. К нам приходили исполком, Комитет министерства по труду, проверяли все начисления заработной платы, штатное расписание. Нареканий не было. Свою зарплату ни на каком собрании не озвучивал, это был письменный ответ на обращение граждан. К нему я приложил штатное расписание и указал сумму зарплаты 2613 рублей (средняя за 2017 год), с учетом удержанного подоходного налогов и отчислений в пенсионный фонд — 2247 рублей.

Напомним, у Гопши в управлении не 1−3 дома, как у обычного председателя ТС, а 15 домов, и у большинства жителей квартала нет нареканий на работу ТС. Однако то, что происходит в товариществе, показывает: система не регулируется. Есть большинство, которое делами ТС не интересуется, поскольку не видит проблем. Есть недовольные и подозревающие, что нельзя руководить таким ТС (и вообще чем-то руководить) и жить только с официального дохода. Даже в маленьких ТС есть такой расклад — в таком же огромном наладить обратную связь с жильцами практически невозможно.

REALTY.TUT.BY будет следить за развитием событий в этом некогда образцовом ТС.