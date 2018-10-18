Любой дом, где имеется больше двух собственников, считается совместным домовладением. Управлять имуществом можно лично (если не более пяти помещений разных владельцев), через товарищество собственников или ЖСПК и уполномоченное лицо, которое назначает местный исполком. Если собственники не определились и не выбрали альтернативную форму управления. Как правило, уполномоченное лицо — государственная организация ЖКХ.



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Бреста понуждают подписывать договоры управления общим имуществом" alt="Жильцов многоэтажек Бреста понуждают подписывать договоры управления общим имуществом">



КУП "ЖРЭУ г. Бреста", по решению Брестского горисполкома назначенное уполномоченным лицом по управлению общим имуществом некоторых многоэтажных домов, предложило собственникам узаконить отношения и подписать договоры управления совместным имуществом. Стоимость услуг — 4,43 копейки с каждого квадратного метра общей площади квартиры или по 3 рубля в месяц с 70-метровой "трешки". Стоимость услуг может изменяться исполнителем в одностороннем порядке. Того, кто отказывается подписывать, понуждают через суд.

Свои действия начальник КУП "ЖРЭУ г. Бреста" Игорь Годун обосновывает пунктом 1 статьи 176 Жилищного кодекса, в котором содержится обязанность участника совместного домовладения заключить договор управления общим имуществом. Совмином еще в 2011 году утверждена и форма типового договора на управление совместным домовладением, где есть строка о стоимости услуг.

— В рамках действующего законодательства Беларуси договор управления общим имуществом является обязательным для заключения, — считает И.Годун.

В отношении не согласных платить подаются иски в суды, решения которых, как правило, не в пользу жильцов.