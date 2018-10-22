Самая спортивная — в Березе. 15 сентября в г. Бресте состоялся областной этап республиканского молодежного конкурса «Автоледи-2018»

Березовский район на конкурсе представила Любовь Ющик, которая также участвовала в районном этапе конкурса.

Соревнования включали в себя пять этапов, во время выполнения которых участницы продемонстрировали не только водительское мастерство и знание правил дорожного движения, но и творческие способности.

По итогам всех конкурсных испытаний профессиональное жюри присудило Любови Ющик победу в номинации «Самый спортивный водитель», а звания чемпиона, став «Автоледи-2018», удостоилась девушка из Кобрина. Все участницы награждены дипломами и ценными призами.

Наталья МШАР, главный бухгалтер Березовской РО ОО «БРСМ». Фото автора.

На фото: под зонтом – Любовь Ющик с заместителем директора областного Центра поддержки спорта Дмитрием Песковым.