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Самая спортивная — в Березе. 15 сентября в г. Бресте состоялся областной этап республиканского молодежного конкурса «Автоледи-2018»
23.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Березовский район на конкурсе представила Любовь Ющик, которая также участвовала в районном этапе конкурса.
Соревнования включали в себя пять этапов, во время выполнения которых участницы продемонстрировали не только водительское мастерство и знание правил дорожного движения, но и творческие способности.
По итогам всех конкурсных испытаний профессиональное жюри присудило Любови Ющик победу в номинации «Самый спортивный водитель», а звания чемпиона, став «Автоледи-2018», удостоилась девушка из Кобрина. Все участницы награждены дипломами и ценными призами.
Наталья МШАР, главный бухгалтер Березовской РО ОО «БРСМ». Фото автора.
На фото: под зонтом – Любовь Ющик с заместителем директора областного Центра поддержки спорта Дмитрием Песковым.
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Самая спортивная — в Березе. 15 сентября в г. Бресте состоялся областной этап республиканского молодежного конкурса «Автоледи-2018»
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