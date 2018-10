«Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия»

Мировая премьера фильма «Богемская рапсодия» прошла 23 октября в Лондоне. Причём, на знаменитом стадионе «Уэмбли», где в 1985 году состоялось легендарное выступление Queen на концерте Live Aid.





Брайан Мэй, Рами Малек, Роджер Тэйлор на премьере фильма «Богемская рапсодия»

«Я думаю, мы сделали так, чтобы Фредди гордились»

Всё прошло с помпой и размахом. Фредди бы понравилось. Чего стоит гигантская световая инсталляция, которую соорудили на лондонской Карнаби-стрит за несколько дней до премьеры. Включали её Брайан Мэй, Роджер Тэйлор и актёры из фильма.





Источник фото: facebook.com/Queen





Источник фото: facebook.com/Queen





Источник фото: facebook.com/Queen

На саму премьеру пришла сестра Фредди Кашмира.





Сестра Фредди Меркьюри на премьере фильма «Богемская рапсодия»

И, как и ожидалось, не пришёл Джон Дикон, давно отошедший от публичной деятельности. А Брайан Мэй и Роджер Тэйлор позировали со своими экранными двойниками и давали интервью. Они фильмом довольны.





Брайан Мэй, Роджер Тэйлор и актёры, сыгравшие в фильме «Богемская рапсодия»

Роджер Тэйлор, барабанщик группы Queen:

Актёрский состав – сенсационен. Я думаю, что это – хороший фильм, который принесёт радость многим людям.

Брайан Мэй, гитарист группы Queen:

В этом фильме показано, какими мы были, когда начинали, были совсем неизвестными. Люди с мечтами. И кто бы мог вообразить, что мы придём к такому результату. Я горжусь актёрами, всей командой. Я думаю, мы сделали так, чтобы Фредди гордились. Я видел этот фильм много раз и каждый раз он меня трогает. И очень интересно посмотреть его теперь вместе со зрителями, посмотреть, как люди будут реагировать.

В широкий прокат в Британии фильм вышел 24 октября, так что отзывов публики ещё мало.

Karen Skinner (на странице facebook.com/Queen):

I just came home from watching this. I laughed, I cried and I rocked out. Loved it. (Только что пришла домой после просмотра. Я смеялась и плакала. Мне понравилось)





Скриншот страницы facebook.com/ Queen

А вот мнение критика, посмотревшего фильм на премьерном показе, абсолютно противоположное.

Они превратили дикого Фредди – безрассудного гедониста – в чашку чая с молоком

Как ранее рассказывал Брайан Мэй, потребовалось почти десять лет, чтобы снять этот фильм: «Поскольку нужно было убедиться, что всё сделано правильно». Соответствия экранного образа реальному певцу не нашла британская журналистка.

Ян Моер (Jan Moir), обозреватель Daily Mail:

После 8 лет задержек, нескольких разных режиссёров, творческих разногласий, «Богемская рапсодия», наконец, вышла из тени на серебряные экраны. Стоило ли ждать этот фильм-биографию группы Queen? Не совсем. На самом деле, нет. Если, конечно, вы не хотели увидеть разбавленную, молочно-чайную версию великого Фредди Меркьюри, который показан, как кроткий человек со случайными бисексуальными связями, который счастлив со своими котами и мягкой мебелью.

Особо критик язвит по поводу фальшивых зубов, которые прикрепили актёру, чтобы он был похож на Фредди. По мнению обозревателя, они «напоминают клыки Багза Банни».





Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия»





Фредди Меркьюри

Ян Моер:

Последние 20 минут 134-минутного фильма – лучшие, но будьте готовы продраться к ним через кучу древних рок-н-ролльных клише. Среди них – недопонятые юноши, разбитый фургон на пути к концерту, споры в студии, босс звукозаписывающей компании, который считает, что в «Богемской рапсодии» много гнили, и одиночество исполнителя.

Шума вокруг фильма уже было немало. Как написал журналист Reuters: «Что при жизни, что после смерти – Фредди Меркьюри знает, как вызывать споры вокруг себя». Обсуждали, к примеру то, что в фильме игнорируют сексуальную ориентацию певца. Первая жена Брайана Мэя попросила вырезать её образ из фильма, потому что ей не понравилось. И, конечно, многих удивил выбор актёра на главную роль.

Кто мог сыграть Фредди

Работа над фильмом началась в 2010 году. Предполагалось, что Фредди сыграет Саша Барон Коэн (Sacha Baron Cohen).





Саша Барон Коэн. Источник фото: wikimedia.org

Но он покинул проект из-за творческих разногласий. Потом называли имя Бена Уишоу (Ben Whishaw).



Бен Уишоу. Источник фото: wikimedia.org

Рами Малек рассказывает, что в момент, когда его пригласили на роль Фредди, это было по ощущениям, как «полнейший вынос мозга».

Грэм Кинг, продюсер:

Когда я увидел Рами, сказал: «Уау! Это – Фредди». И он не просто играет, это всё выглядело очень натурально.

Роджер Тэйлор:

Мы нашли прекрасного Фредди в Рами Малеке. Он сенсационен.

Брайан Мэй:

Рами полностью жил жизнью Фредди месяцами, мы иногда забывали, что он – Рами. Вы увидите это в фильме. А молодые актёры, которые играют нас четверых в фильме, смогли передать ту объединяющую химию, которая характеризовала наши отношения в группе. Рами, на основе всего этого, инстинктивно обнаружил внутреннюю чувствительность Фредди и его балансирование по лезвию бритвы, которые управляли могущественной рок-звездой, новатором и человеком, проживающим жизнь на полную катушку.





Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

«Ты не хочешь просто изображать мимику Фредди, хочешь понимать, почему он делал то, что делал»

Сам актёр рассказывает, что он полторы тысячи раз просмотрел видеозапись легендарного выступления Фредди на концерте Live Aid, чтобы подготовиться к роли. 23 октября уже он, Рами Малек, стоял на «Уэмбли», перед мировой премьерой фильма, и рассказывал, что было самым сложным в работе над ролью.





Актёры, сыгравшие участников группы Queen в фильме «Богемская рапсодия», на премьере

Рами Малек, актёр:

Каждый раз, когда Фредди был на сцене, и в его обычной жизни, он делал всё спонтанно. Попытка ухватить эту спонтанность – довольно сложная задача. Ты не хочешь просто изображать мимику Фредди, хочешь понимать, почему он делал то, что делал.

Над пластикой Малек работал со специальным тренером по движениям, которая учила его поведению Фредди на сцене.

Полли Беннет, тренер по движениям:

Я провела много времени с ним, работая над маленькими манерными трюками. Каждый взгляд, каждый поворот, каждый взмах микрофоном.





Скриншот из промо-ролика Becoming Freddie





Скриншот из промо-ролика Becoming Freddie





Скриншот из промо-ролика Becoming Freddie

Рами Малек:

Было более 50 часов подгонки костюмов: с каблуками на 4-дюймовой платформе, плотно облегающими атласными брюками, полностью в лайкре. Когда ты одеваешься, как Фредди, это заставляет тебя ежедневно чувствовать, что хорошо проведёшь время.

В фильме звучит как голос Фредди, так и самого Малека. А ещё – поклонников группы Queen. Создали специальный сайт под названием «Поместите меня в Богемскую». И тысячи фанатов со всего мира присылали туда свои записи, которые потом свели воедино, чтобы изобразить подпевающих зрителей на концерте. Что же из всего этого получилось, мы сможем оценить 1 ноября, когда состоится премьера в России и Беларуси.

Автор: Ирина Живаева

Материал подготовлен по данным источников: facebook.com/Queen, dailymail.co.uk, Reuters, theguardian.com, mirror.co.uk, news.com.au, digitalspy.com, wikimedia.org