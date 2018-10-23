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«Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия»
Мировая премьера фильма «Богемская рапсодия» прошла 23 октября в Лондоне. Причём, на знаменитом стадионе «Уэмбли», где в 1985 году состоялось легендарное выступление Queen на концерте Live Aid.
«Я думаю, мы сделали так, чтобы Фредди гордились»
Всё прошло с помпой и размахом. Фредди бы понравилось. Чего стоит гигантская световая инсталляция, которую соорудили на лондонской Карнаби-стрит за несколько дней до премьеры. Включали её Брайан Мэй, Роджер Тэйлор и актёры из фильма.
На саму премьеру пришла сестра Фредди Кашмира.
И, как и ожидалось, не пришёл Джон Дикон, давно отошедший от публичной деятельности. А Брайан Мэй и Роджер Тэйлор позировали со своими экранными двойниками и давали интервью. Они фильмом довольны.
Роджер Тэйлор, барабанщик группы Queen:
Брайан Мэй, гитарист группы Queen:
В широкий прокат в Британии фильм вышел 24 октября, так что отзывов публики ещё мало.
Karen Skinner (на странице facebook.com/Queen):
А вот мнение критика, посмотревшего фильм на премьерном показе, абсолютно противоположное.
Они превратили дикого Фредди – безрассудного гедониста – в чашку чая с молоком
Как ранее рассказывал Брайан Мэй, потребовалось почти десять лет, чтобы снять этот фильм: «Поскольку нужно было убедиться, что всё сделано правильно». Соответствия экранного образа реальному певцу не нашла британская журналистка.
Ян Моер (Jan Moir), обозреватель Daily Mail:
Особо критик язвит по поводу фальшивых зубов, которые прикрепили актёру, чтобы он был похож на Фредди. По мнению обозревателя, они «напоминают клыки Багза Банни».
Ян Моер:
Шума вокруг фильма уже было немало. Как написал журналист Reuters: «Что при жизни, что после смерти – Фредди Меркьюри знает, как вызывать споры вокруг себя». Обсуждали, к примеру то, что в фильме игнорируют сексуальную ориентацию певца. Первая жена Брайана Мэя попросила вырезать её образ из фильма, потому что ей не понравилось. И, конечно, многих удивил выбор актёра на главную роль.
Кто мог сыграть Фредди
Работа над фильмом началась в 2010 году. Предполагалось, что Фредди сыграет Саша Барон Коэн (Sacha Baron Cohen).
Но он покинул проект из-за творческих разногласий. Потом называли имя Бена Уишоу (Ben Whishaw).
Рами Малек рассказывает, что в момент, когда его пригласили на роль Фредди, это было по ощущениям, как «полнейший вынос мозга».
Грэм Кинг, продюсер:
Роджер Тэйлор:
Брайан Мэй:
«Ты не хочешь просто изображать мимику Фредди, хочешь понимать, почему он делал то, что делал»
Сам актёр рассказывает, что он полторы тысячи раз просмотрел видеозапись легендарного выступления Фредди на концерте Live Aid, чтобы подготовиться к роли. 23 октября уже он, Рами Малек, стоял на «Уэмбли», перед мировой премьерой фильма, и рассказывал, что было самым сложным в работе над ролью.
Рами Малек, актёр:
Над пластикой Малек работал со специальным тренером по движениям, которая учила его поведению Фредди на сцене.
Полли Беннет, тренер по движениям:
Рами Малек:
В фильме звучит как голос Фредди, так и самого Малека. А ещё – поклонников группы Queen. Создали специальный сайт под названием «Поместите меня в Богемскую». И тысячи фанатов со всего мира присылали туда свои записи, которые потом свели воедино, чтобы изобразить подпевающих зрителей на концерте. Что же из всего этого получилось, мы сможем оценить 1 ноября, когда состоится премьера в России и Беларуси.
Автор: Ирина Живаева
Материал подготовлен по данным источников: facebook.com/Queen, dailymail.co.uk, Reuters, theguardian.com, mirror.co.uk, news.com.au, digitalspy.com, wikimedia.org
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«Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия»
Мировая премьера фильма «Богемская рапсодия» прошла 23 октября в Лондоне. Причём, на знаменитом стадионе «Уэмбли», где в 1985 году состоялось легендарное выступление...
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