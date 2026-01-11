Итоги недели на портале Про бизнес

История бармена, построившего сеть с ежемесячным доходом на семью в $ 150 тыс., и IT-предпринимателя, купившего компанию, чтобы вывести владельцев из операционки. Кратко рассказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
Фундамент для роста: как построить в компании культуру работы с данными Анализ перехода от интуитивных решений к управлению на основе данных (data-driven). Эксперт подчеркивает, что отправной точкой является не сложная аналитика, а базовая оцифровка процессов: перевод документооборота в электронный формат, внедрение CRM/ERP-систем и создание единого пространства для данных. Это формирует «цифровой язык» компании, заменяющий споры на мнениях объективными метриками.
Тихая революция: 10 трендов интеграции ИИ в бизнес, прогнозы на 2026 год
Исчерпывающий обзор трансформации, которую ИИ принес в бизнес в 2025 г. Главный тренд — смещение фокуса с замены людей на «партнерство навыков», где машине делегируется рутина, а человеку — стратегия и контроль. Особое внимание уделяется переходу от чат-ботов к автономным «агентам», способным выполнять последовательности действий. В 2026 г. конкуренция будет определяться не фактом использования ИИ, а тем, насколько грамотно компания выстроила свою цифровую экосистему для работы с алгоритмами.
Истории бизнеса
«Доход семьи $ 70−150 тыс. в месяц чистыми». Как бармен из Питера построил сеть сушерий в регионах России
Личная история Владимира Расторгуева, который вместе с другом-барменом начал с одной точки доставки суши в Новосибирске, потерял бизнес из-за ошибок в управлении, но не сдался. Перезапустившись в Красноярске, он с женой выстроил системную компанию, которая в пандемию не только выжила, но и удвоила выручку. Сегодня сеть «СушиСелл» — это 18 собственных филиалов с выручкой ₽125−130 млн в месяц и развивающееся франчайзинговое направление. История доказывает, что путь от энтузиазма к системному бизнесу лежит через создание сильной команды и устойчивых процессов.
«Я больше $ 100 тыс. вложил в разработку своей 1С»: как программист из Кобрина купил IT-компанию и помогает предпринимателям выйти из операционки
Сергей Панасюк, потратив 12 лет и $ 100 тыс. на создание идеальной системы учета для своей компьютерной компании, осознал, что остался ее главным «винтиком». Встреча с готовым решением для обучения персонала — платформой Boss Free — изменила все. Он выкупил эту IT-компанию, переехал в Минск и теперь помогает другим предпринимателям оцифровать экспертизу, создать базу знаний и академию для сотрудников. Его миссия — превратить «самозанятых» владельцев, погрязших в операционке, в настоящих свободных стратегов своего бизнеса.
«Несколько раз бижутерию брали для съемок в Vogue». История белорусского бренда бижутерии BLISKAVICA Вдохновляющий пример построения премиального бренда в творческой нише. Основательница Виктория Синчилина, филолог по образованию, создала бренд BLISKAVICA, делая ставку на уникальный дизайн, качественные материалы (сталь, кристаллы Swarovski, искусственный жемчуг) и ручной труд. Ее украшения участвовали в Неделе моды в Беларуси, их несколько раз брали для съемок в Vogue, а одно из изделий выбрала Кристина Агилера для сольного концерта. История показывает, как авторский подход, внимание к деталям и тщательный выбор партнеров позволяют небольшой мастерской завоевать международное признание.