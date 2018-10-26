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Время на сезон. Как появилась традиция переводить стрелки часов?

27.10.2018 12:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Время на сезон. Как появилась традиция переводить стрелки часов?
Фото из открытых источников

Когда в мире впервые перешли на летнее времяисчисление? Почему в Беларуси перестали переводить стрелки часов? Какова разница во времени с нашими соседями? Об этом – в материале «АиФ».

ДЕКРЕТНЫЙ ЧАС

По разным данным, впервые переводить стрелки часов начали ради экономии электроэнергии в Великобритании в 1908 году. Но сама идея принадлежит американскому политику и изобретателю Бенджамину Франклину. В 1784 году, будучи американским посланником во Франции, он анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет.

В целом же все страны, которые применяют или когда-то применяли сезонное время, часто опирались на предположение, что данная процедура позволяет экономить энергоресурсы и в большей степени использовать дневной свет.

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В СССР первоначально введение летнего и зимнего времени было довольно беспорядочным. Решения принимались на уровне правительства, и каждый раз перевод часов происходил в разные месяцы в зависимости от фантазии чиновников.

Историческое событие произошло в июне 1930 года, когда в СССР ввели так называемое «декретное время», поскольку было введено декретом Совета народных комиссаров. Тогда стрелки часов перевели на час вперед относительно поясного времени. Назад их потом так и не вернули. Последствия того решения проявляются и сегодня, когда возникают споры о том, нужно ли переводить стрелки часов.

Регулярный перевод стрелок в СССР начался в 1981 году. Тем не менее некоторые регионы огромной страны переводили часы по-своему или вовсе не практиковали эту процедуру. Поэтому со временем в СССР всякий раз возникала путаница.

ОСТАТЬСЯ В ЛЕТЕ

Суверенная Беларусь переходила на сезонное время со времен обретения независимости вплоть до 2011 года. Обычно процедура происходила дважды в год: в последнее воскресенье октября стрелки часов переводились на час назад, а в последнее воскресенье марта – на час вперед.

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Переход нашей страны на сезонное время был отменен Постановлением Совета министров. В том же году переводить стрелки дважды в год прекратила и Россия, однако в конце 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете». С тех пор Минск и Москва живут по одному времени.

В нашей стране отмену перехода на сезонное время объяснили необходимостью обеспечения на территории республики согласованного с государствами – участниками Таможенного союза исчисления времени, а также полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения.

Однако споры по этому вопросу не утихают в нашей стране до сих пор. Некоторые полагают, что перевод часов отрицательно влияет на здоровье, а также не имеет никакой экономической выгоды, поэтому поддерживают отмену перевода времени. Однако часть граждан сходится во мнении, что сейчас мы живем не по своему поясному времени, и полагают, что нам нужно вернуться в «зиму».

Представители Госстандарта отмечают: вопрос о переводе стрелок в Беларуси сейчас не стоит. Никакой экономической и социальной необходимости в этом нет.

ЕВРОСОЮЗ И УКРАИНА

Другие наши соседи пока оставили практику перевода часов. Поэтому в летний период у нас одинаковое время с Вильнюсом, Киевом и Ригой, а с Варшавой разница составляет минус один час. Зимой разница во времени с Польшей составляет минус два часа, в Литве, Латвии и Украине на один час меньше, чем в Беларуси.

Время на сезон. Как появилась традиция переводить стрелки часов? Переведите стрелки! Читатели «АиФ» предлагают вернуть зимнее время

Это приводит к небольшим транспортным и коммуникационным сложностям. Так, расписание международных поездов, автобусов и самолетов ежегодно корректируется в зависимости от сезонного времени наших соседей.

В то же время споры о целесообразности перевода стрелок не утихают и в странах Евросоюза. Предварительно, в ЕС откажутся от перевода стрелок в 2019 году. По такому же пути намерены пойти и украинцы. При этом Еврокомиссия предоставляет странам-членам ЕС право самостоятельно решить, по какому именно времени они хотят жить – зимнему или летнему.

Сейчас на сезонное время переходят около 70 стран и отдельных регионов мира. В ночь с 27 на 28 октября 2018 года Украина, Польша, Литва и Латвия перейдут на зимнее время. Обратно стрелки часов эти страны переведут в ночь с 30 на 31 марта 2019 года.

Когда в Беларуси 9.00:

 

Летний период (апрель-октябрь)

Зимний период (ноябрь-март)

Варшава (Польша)

8.00 (-1 час)

7.00 (-2 часа)

Вильнюс (Литва)

9.00 (=)

8.00 (-1 час)

Киев (Украина)

9.00 (=)

8.00 (-1 час)

Москва (Россия)

9.00 (=)

9.00 (=)

Рига (Латвия)

9.00 (=)

8.00 (-1 час)
 
Теги: Минск
 
 
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Семь лет назад Беларусь отказалась от практики перевода часов на сезонное время. Тем не менее, многие страны до сих пор дважды в год проводят данную процедуру.
 
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