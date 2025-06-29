Почему дорожает кофе, что будет с курсом рубля и как искать деньги для стартапа: новости бизнеса за 23-29 июня 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Экономика впечатлений, проблемы во внешнеторговом балансе и создание сайта. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Директор крупной компании-импортера рассказала , почему дорожает кофе.

Сегодня бизнесу уже недостаточно просто предлагать качественные товары или услуги. Клиенты хотят большего — эмоций, вовлечения, запоминающегося опыта. Экономика впечатлений — это новая реальность, в которой компании конкурируют не за продукт, а за внимание и время потребителя. Читайте , как с этим работать.

Экономика для бизнеса

Несмотря на рост экспорта в Россию, внешнеторговый дефицит по товарам в Беларуси продолжает расти. Взглянули на статистику и попытались понять, что происходит.

Эксперт объяснил , что происходит на валютном рынке и почему рост ставки рефинансирования мало повлияет на ситуацию.

Полезное для бизнеса

Разобрались , как создать сайт для бизнеса в 2025 году.

Один предприниматель поделился, как удалось увеличить выручку на 203% , а другой — как смог переломить «мертвый сезон» .

Владелец стартапа, который уже почти полностью готов к выходу на рынок, рассуждает , почему так и не смог найти финансирование.