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Почему дорожает кофе, что будет с курсом рубля и как искать деньги для стартапа: новости бизнеса за 23-29 июня 2025 года

29.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Экономика впечатлений, проблемы во внешнеторговом балансе и создание сайта. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Директор крупной компании-импортера рассказала, почему дорожает кофе.

Сегодня бизнесу уже недостаточно просто предлагать качественные товары или услуги. Клиенты хотят большего — эмоций, вовлечения, запоминающегося опыта. Экономика впечатлений — это новая реальность, в которой компании конкурируют не за продукт, а за внимание и время потребителя. Читайте, как с этим работать.

Экономика для бизнеса

Несмотря на рост экспорта в Россию, внешнеторговый дефицит по товарам в Беларуси продолжает расти. Взглянули на статистику и попытались понять, что происходит.

Эксперт объяснил, что происходит на валютном рынке и почему рост ставки рефинансирования мало повлияет на ситуацию.

Полезное для бизнеса

Разобрались, как создать сайт для бизнеса в 2025 году.

Один предприниматель поделился, как удалось увеличить выручку на 203%, а другой — как смог переломить «мертвый сезон».

Владелец стартапа, который уже почти полностью готов к выходу на рынок, рассуждает, почему так и не смог найти финансирование.

Белорусский селлер раскрыл, почему ужесточается конкуренция на Wildberries и как он на это реагирует.

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Экономика впечатлений, проблемы во внешнеторговом балансе и создание сайта. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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