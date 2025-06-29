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Почему дорожает кофе, что будет с курсом рубля и как искать деньги для стартапа: новости бизнеса за 23-29 июня 2025 года
29.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Экономика впечатлений, проблемы во внешнеторговом балансе и создание сайта. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Директор крупной компании-импортера
Сегодня бизнесу уже недостаточно просто предлагать качественные товары или услуги. Клиенты хотят большего — эмоций, вовлечения, запоминающегося опыта. Экономика впечатлений — это новая реальность, в которой компании конкурируют не за продукт, а за внимание и время потребителя.
Экономика для бизнеса
Несмотря на рост экспорта в Россию, внешнеторговый дефицит по товарам в Беларуси продолжает расти.
Эксперт
Полезное для бизнеса
Один предприниматель поделился,
Владелец стартапа, который уже почти полностью готов к выходу на рынок,
Белорусский селлер раскрыл,
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Почему дорожает кофе, что будет с курсом рубля и как искать деньги для стартапа: новости бизнеса за 23-29 июня 2025 года
Экономика впечатлений, проблемы во внешнеторговом балансе и создание сайта. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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