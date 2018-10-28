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Пропала 15-летняя девушка: Козлова Татьяна ушла из дома
29.10.2018 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Пропала несовершеннолетняя, 15-летняя Козлова Татьяна. Проживает: Брестская обл., Брестский р-н, д. Чернавчицы, которая 26.10.2018 года около 17:10 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.
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Пропала несовершеннолетняя, 15-летняя Козлова Татьяна. Проживает: Брестская обл., Брестский р-н, д. Чернавчицы, которая 26.10.2018 года около 17:10 ушла из дома в неизвестном...
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