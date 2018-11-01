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С начала осени экспертами Брестской области установлены признаки подделки в 24 исследованных денежных билетах

02.11.2018 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Поддельные банкноты выявляются преимущественно в осенний период во время валютно-обменных операций, когда граждане возвращаются с сезонных работ или поездок за границу. Нередко брестчане привозят фальшивые банкноты, полученные ими в странах-соседках за реализованную сельхозпродукцию.

Только за сентябрь-октябрь текущего года экспертами Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области установлены признаки подделки в 24 исследованных денежных билетах. Как правило, речь идет о денежных единицах Российской Федерации номиналом 1 000 и 5 000 рублей, а также о 100-долларовых банкнотах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60295.php

С начала осени экспертами Брестской области установлены признаки подделки в 24 исследованных денежных билетах

Так, в отделение банка Барановичей обратился 45-летний мужчина, который предъявил для обмена три купюры достоинством 100 долларов США, вызвавшие сомнение в подлинности у сотрудника банка. Как пояснил мужчина, данные банкноты он получил в Российской Федерации за произведенную грузоперевозку и о том, что они могут быть поддельными, не догадывался. Эксперты подтвердили – купюры поддельные.

Аналогичный случай произошел и с жителем Брестского района. Мужчина решил обменять в банке 5 000 российских рублей, полученные им при продаже клубники на оптовом рынке в Москве. Оказалось, что купюра фальшивая. Такой же вердикт ожидал и 30-летнего жителя Столинского района, которому не удалось обменять 1 000 российских рублей. Как пояснил мужчина, денежный билет он получил от тещи, которая реализовывала сельхозпродукцию в Российской Федерации.

Поддельными оказываются некоторые денежные билеты, привезенные жителями Брестской области из Республики Польша (чаще всего граждане приобретают фальшивые 100-долларовые банкноты на рынках).

Анализ экспертной практики показывает, что более 90% поддельных денежных билетов изготовлены мошенниками способом капельно-струйной печати, т.е. распечатаны на принтере. Несмотря на очевидные способы подделки, граждане все же попадаются на удочку злоумышленников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60295.php

С начала осени экспертами Брестской области установлены признаки подделки в 24 исследованных денежных билетах

По информации УВД Брестского облисполкома с начала года на территории Брестской области зарегистрировано 76 фактов фальшивомонетничества (большинство случаев приходится на Брест – 32 факта, Барановичи – 16, Пинск – 15). За аналогичный период прошлого года – 98 фактов.

С целью обезопасить граждан от получения фальшивой валюты эксперты рекомендуют обменивать банкноты только в официальных обменных пунктах, в банках и не приобретать денежные билеты с рук; проверять на ощупь наличие рельефных изображений на денежных билетах, обращать внимание на качество изображения – все рисунки, как на лицевой стороне купюры, так и на оборотной должны быть абсолютно четкими, а также рассматривать на просвет наличие водяных знаков и защитных нитей.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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Петрыкаускiя навiны
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
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