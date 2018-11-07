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На углу Гоголя и Ленина в Бресте снесли довоенную постройку. Что будет на ее месте?

08.11.2018 13:11 — Разное | Tut.by  
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Здание довоенной постройки на углу улиц Гоголя и Ленина в Бресте начали сносить еще в пятницу, 2 ноября. Уже во вторник, 6 ноября, на его месте остались лишь кирпичи да доски, пишет «Брестская газета».


Несмотря на то, что здание было свидетелем почти 90 лет истории города, историко-культурной ценностью оно не являлось. Хотя на здании рядом (ул. Ленина, 44) табличка висит. Кроме одноэтажного кирпичного дома, здесь планируют снести двухэтажные сараи во дворе позади.

Как рассказали рабочие, к маю на этом месте появится новое современное строение — двухэтажное торгово-административное здание. На месте хозпостроек разместится автомобильная парковка. Строительством будет заниматься «Полесьежилстрой».

А целые стройматериалы — кирпичи и доски, которые останутся от снесенных на этом участке зданий, — по словам рабочих, отдадут патриотическому центру.


Проектируемое административно-офисное здание. Источник: отчет об ОВОС объекта

Архитектура этого угла в центре города волновала главного архитектора города Николая Власюка уже давно. Так, в интервью одному из брестских СМИ в начале 2015-го года он затрагивал это вопрос: «Проект находится в разработке. Но я хочу сказать, что градостроительно угол должен „держать“ две улицы, замыкая перспективу с площади Ленина, а сейчас он „проваливается“. Мое видение этого участка?.. Я вам скажу, хотя может быть это будет непопулярно, — хватит уже заниматься подделкой под XIX век. Постмодернизм как стиль закончился в Европе в конце 80-х. Я считаю, нужно сохранить масштаб 3−4 этажа, а архитектура может быть современной».

 
Теги: Брест
 
 
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Целые стройматериалы - кирпичи и доски, которые останутся от снесенных на этом участке зданий, - по словам рабочих, отдадут патриотическому центру.
 
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