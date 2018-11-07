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На таможне водитель попытался избавиться от незадекларированного товара

08.11.2018 13:46 — Разное | Аргументы и факты  
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На таможне водитель попытался избавиться от незадекларированного товара
Брестская таможня

В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли попытку водителя грузового автомобиля ввезти без декларирования в страну дорогостоящий товар.

Автопоезд МАN под управлением жителя Брестской области вез из Польши шасси для грузовых автомобилей, сообщает ГТК.

При прохождении таможенного контроля водитель попытался избавиться от товара, который перевозил в кабине автомобиля. Он переложил в кабину соседней машины незадекларированную цифровую камеру для скоростной видеосъемки «Phantom v640» и комплектующие к ней. Общая стоимость предметов, изъятых до решения суда, составила свыше 25 тыс. белорусских рублей.

За нарушение режима в пункте пропуска и попытку сокрыть товары в отношении владельца видеотехники начаты административные процессы.

Проводится проверка в отношении водителя, предоставившего свой автомобиль для сокрытия товара.

 

 
 
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли попытку водителя грузового автомобиля ввезти без декларирования в страну дорогостоящий...
 
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