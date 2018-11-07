"Тапас" строит ресторан в прибрежной зоне заказника "Лебяжий" и уверяет - все законно

Из-за близости заказника проект имел ограничения, например, по этажности домов. А участок, граничащий с заказником, отводился экологами и градостроителями под зону отдыха без капитальных строений. Изначальный проект «Тапаса» это учитывал, но после был откорректирован.





По итогу этажность одного из жилых домов превысили, теннисные корты заменили коттеджами, а прямо на берегу заповедного пруда Лебяжий расчистили площадку под ресторан.





TUT.BY попытался разобраться, что происходит. попытался разобраться, что происходит.





О том, что в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», возможно, будет строиться ресторан, сообщил активист Антон Мотолько. Он опубликовал расследование, в котором сопоставил план застройщика с генпланом Минска и аэросъемкой местности и показал — застройщик строит на берегу пруда.





Ресторан действительно был в проекте комплекса «Олимпик Парк». На рендерах он размещался в конце наземной парковки между теннисными кортами и универсальной спортивной площадкой.





В дальнейшем проект был пересмотрен, — на последних рендерах «Олимпик Парка» теннисных кортов уже нет, зато увеличилось число коттеджей. А вот где будет ресторан, действительно непонятно. На новых рендерах застройщика он не обозначен. В то же время еще в сентябре «Тапас» начал расчищать площадку в границах прибрежной полосы заказника «Лебяжий», там, где строительство капитальных строений не рекомендовано.





О том, какой статус у участка между «Олимпик Парком» и заказником, можно узнать из ПДП территории в границах: просп. Победителей — МКАД — ул. Тимирязева — ул. 4-ое кольцо (граница жилого района «Лебяжий»), общественное обсуждение которого прошло в июле-августе 2018 года.





В ПДП участок между застройкой «Тапаса» и заказником входит в зону 219 ЛП. В экологическом докладе к ПДП эта территория имеет особый режим освоения и содержания. И в качестве стратегического решения участок между застройкой жилого комплекса «Олимпик Парк» и прудом Лебяжим экологи рассматривали как буферную зону с минимальным ландшафтным благоустройством, которая бы поддерживала режим функционирования заказника.





На аэросъемке видно, что «Тапас» расчистил площадку под строительство объекта, предположительно, ресторана, очень близко к воде. Не исключено, что одним из итогов общественного обсуждения ПДП территории в границах просп. Победителей — МКАД — ул. Тимирязева — ул. 4-ое кольцо (граница жилого района «Лебяжий») стал перенос границы заказника «Лебяжий» со стороны «Олимпик-парка». В ПДП граница, как проектное предложение, шла по воде. И если это предложение утвердили, то не исключено, что буферная зона между застройкой и заказником изменила свой статус.





Подтвердить оперативно это предположение TUT.BY пока не удалось.





В то же время отношение городских властей к заказнику непонятно. Такой заказник в Минске — единственный. Он существует с 1984 года, носит статус республиканского. В экологическом докладе к ПДП говорится, что на территории заказника обитает 88 видов птиц, из краснокнижных видов — 5 видов птиц (коростель, малая выпь, большая выпь, обыкновенная пустельга, сизая чайка) и 2 вида млекопитающих (северный кожанок и прудовая ночница).





Есть в докладе экологов заключение о том, как строительство отображается на состоянии заказника, и что нужно делать, чтобы максимально сохранить его.





В 2014 году на луговых участках территории заказника и его ближайших окрестностей зарегистрировано обитание трех пар коростеля. Основное место обитания коростеля исключено из состава земель заказника в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2014 г. № 40.





Данный участок включен в состав проектных работ по строительству физкультурно-спортивного комплекса и группы мало-среднеэтажных жилых домов с объектами обслуживания населения и торговли (Многофункциональный комплекс «Олимпик Парк» СООО «ТАПАС») — 9-я очередь строительства — территория рекреационного благоустройства.





Данный участок, после выполнения запланированных работ, будет передан в пользование и обслуживание городской администрации. Рекомендуется указанный участок использовать в последующем в качестве сквера с запретом размещения капитальных сооружений (допустить размещение дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм, скамеек, навесов, беседок, информационных стендов).





Близость «Олимпик Парка» к заказнику обязывала застройщика соблюдать этажность многоквартирных домов — не выше семи этажей с учетом цокольного, технического и парковки по первой линии от улицы. Последующие линии застройки должны понижаться, здания и строения, располагаемые у границ заказника, не должны превышать 3-х этажей.





«Высотность будет оказывать влияние на животный мир — преграда для пролета птиц к угодьям заказника, на растительный мир — создание затененности для растительности», говорится в экологическом докладе.





Но застройщик не прислушался к экологам. Вместо восьми этажей (строить на этаж выше разрешил город) возвел девять, пишет Мотолько. Этот факт подтвердила администрация Центрального района, которая сообщила, что «Тапас» построил девятиэтажный жилой дом без разрешительных документов.





Комментарий «Тапаса»





Под какой же объект готовится площадка в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», REALTY.TUT.BY спросил у группы компаний «Тапас». PR-служба застройщика прислала такой ответ: «По информации группы компаний „ТАПАС,“ строительство объекта осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и утвержденной концепцией застройки».





На уточняющий вопрос о том, будет ли в прибрежной зоне ресторан, PR-служба еще раз сослалась на свой комментарий и дала понять, что все сказанное касается застройки в целом — включая объект на берегу пруда Лебяжий.