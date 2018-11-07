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Более ста пассажиров чартерного авиарейса из Египта застряли в Бресте

08.11.2018 17:16 — Разное | Партизан  
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Более сотни гродненских туристов, летевших чартерным рейсом из Хургады в Гродно, застряли на полпути домой из-за сильного тумана.

Сейчас пассажиры недовольны действиями перевозчика, который не позаботился о том, чтобы быстрее доставить людей домой.

"Сейчас мы уже более трех часов находимся в брестском аэропорту, домой мы вернемся не раньше полуночи. А должны были быть в Гродно уже в два-три часа дня", – рассказали Sputnik недовольные пассажиры, которые одними из первых воспользовались чартерными рейсами Хургада — Египет.

Люди признаются, что новым предложением полететь в Хургаду напрямую из Гродно воспользовались ради комфорта, чтобы не ездить в другие города и сэкономить время и нервы. А получилось наоборот.

Сегодня чартерный самолет, летевший из Хургады, не смог приземлиться в Гродно из-за сильного тумана, поэтому его принял брестский аэропорт.

"Сначала мы полчаса сидели в самолете, потом вышли в зал ожидания. Никто к нам не вышел, чтобы объяснить, что нам делать, – ни из "Белавиа", ни из турфирмы, ни от туроператора JoinUp. Мы сели в 12:40. И то теперь, когда все поели в буфете за свои деньги, представитель аэропорта сообщает, что питание нам организует через 4 часа", – говорит Ольга. 

Женщина, как и многие туристы, недовольна качеством услуг и тем, как решают проблемы пассажиров.

По словам собеседницы, в самолете было много пассажиров с детьми, так как многие полетели в Египет на время осенних каникул, есть женщина-инвалид. Через два часа непонятного ожидания у многих началась паника, так как не было толковых объяснений, как перевозчик будет решать вопрос доставки туристов в Гродно.

Часть путешественников не стали ждать и уехали в Гродно на такси или маршрутках. Таксисты аэропорта соглашаются отвезти в Гродно за 200-300 рублей. Платить такие деньги готовы не все.



Тем, кто остался, пообещали, что в Гродно их отвезут на автобусах, на которых должна приехать новая партия туристов, направляющихся в Хургаду. Автобус около 15 часов дня выехал из Гродно в Брест, на дорогу уйдет не меньше четырех часов. 

По подсчетам гродненских туристов, выехать домой они смогут только через семь-восемь часов после приземления, еще примерно пять часов потребуется, чтобы приехать в Гродно.

Пассажиры уверены, что вопрос с транспортом перевозчик мог решить намного быстрее и не томить людей многочасовым ожиданием в аэропорту. Они видели, что еще до вылета их самолета из Хургады в интернете начали появляться сообщения о том, что рейсы откладываются из-за тумана.

"Зная это, компания не предприняла никаких действий, чтобы нас доставить домой побыстрее, решить вопрос с транспортом. У них было как минимум полтора часа, пока мы летели. Представители аэропорта говорят, что вопросы решаются. Кем? Каким способом? Никто ничего не объясняет", – говорят люди.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Более сотни гродненских туристов, летевших чартерным рейсом из Хургады в Гродно, застряли на полпути домой из-за сильного тумана.
 
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