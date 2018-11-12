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На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

13.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!», в рамках которого работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с кадетами профильных классов МЧС из Минского областного кадетского училища проводили разъяснительную работу с населением города в автобусах и на остановочных пунктах.

«А вы курите?» – именно с такого вопроса кадеты начинали диалог с пассажирами автобусов. В случае отрицательного ответа людям вручали конфету и рассказывали несколько интересных фактов о вреде и опасности курения. Но, если в ответ слышалось: «Да, курю» – ребята пускали в ход «тяжёлую артиллерию». Сначала рассказывали о том, какая акция сейчас проходит и каковы её цели и задачи, затем приводили статистику, что 90% гибели людей на пожарах происходит по причине неосторожного обращения с огнём при курении. Трейтим пунктом, с которым ребята обращались к гражданам было напоминание о том, что это очень вредно для здоровья, как личного так и окружающих родных и близких людей. «Это дорого и не модно!» – подытоживали свои выступления, юные спасатели и вручали пассажирам тематическую наглядно изобразительную продукцию.

На этом акция не заканчивается, а разъяснительная работа с населением района будет продолжена в рамках трёх оставшихся этапов акции!

На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!»

Слуцкий РОЧС

 
 
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В рамках первого этап акции «Не прожигай свою жизнь!», работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с кадетами профильных классов МЧС...
 
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