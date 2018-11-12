



На Случчине прошёл первый этап акции «Не прожигай свою жизнь!», в рамках которого работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с кадетами профильных классов МЧС из Минского областного кадетского училища проводили разъяснительную работу с населением города в автобусах и на остановочных пунктах.

«А вы курите?» – именно с такого вопроса кадеты начинали диалог с пассажирами автобусов. В случае отрицательного ответа людям вручали конфету и рассказывали несколько интересных фактов о вреде и опасности курения. Но, если в ответ слышалось: «Да, курю» – ребята пускали в ход «тяжёлую артиллерию». Сначала рассказывали о том, какая акция сейчас проходит и каковы её цели и задачи, затем приводили статистику, что 90% гибели людей на пожарах происходит по причине неосторожного обращения с огнём при курении. Трейтим пунктом, с которым ребята обращались к гражданам было напоминание о том, что это очень вредно для здоровья, как личного так и окружающих родных и близких людей. «Это дорого и не модно!» – подытоживали свои выступления, юные спасатели и вручали пассажирам тематическую наглядно изобразительную продукцию.

На этом акция не заканчивается, а разъяснительная работа с населением района будет продолжена в рамках трёх оставшихся этапов акции!

















Слуцкий РОЧС