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В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области

13.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области

В Слуцке прошел очередной учебно-методический сбор с начальниками и сотрудниками ОГАИ Копыльского, Клецкого, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского и Стародорожского РОВД.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома полковник милиции Николай Максимович и заместитель начальника УГАИ УВД Минского облисполкома подполковник милиции Виктор Ротченков, сообщает пресс-служба УВД.

— Руководители провели строевой смотр и проверили соблюдение сотрудниками Госавтоинспекции правил ношения форменного обмундирования и соответствие служебной документации, ведь к людям, носящим форменную одежду сотрудников органов внутренних дел, предъявлены самые высокие требования, и кто как ни сотрудники ГАИ обязаны выглядеть в соответствии с нормами и правилами служебной этики, — рассказала Ирина Сапунова, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома.

Важным пунктом учебно-методического сбора стала строевая подготовка, которая является необходимым элементом в вопросах обучения и воспитания сотрудников милиции. Для сотрудников проведены занятия по выполнению строевых приемов, воинского приветствия, выхода из строя и подхода к начальнику. С целью контроля укомплектования, поддержания в чистоте и порядке, руководством были проверены транспортные средства районных Госавтоинспекций.

В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области

В здании ГАИ Слуцкого РОВД офицеры ГАИ ознакомились с порядком ведения административного процесса, изменениями и дополнениями в Кодексе об административных правонарушениях и другой нормативной базой.

В экзаменационном классе МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД участники учебно-методического сбора сдали зачеты по ПДД, с руководителями районных ГАИ проведены занятия по порядку эксплуатации ведомственной радионавигационной системы связи в ОВД.

— Подобные мероприятия совершенствуют профессиональное мастерство и повышают морально-психологический уровень личного состава подразделений ГАИ Минской области, — отметили в управлении. 

В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области

В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области

В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области

В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области

В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области


Фото: uvd-mo.gov.by

 
 
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В Слуцке прошел очередной учебно-методический сбор с начальниками и сотрудниками ОГАИ Копыльского, Клецкого, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского и...
 
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Лоевский край
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