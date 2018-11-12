В Слуцке прошёл учебно-методический сбор сотрудников ГАИ Минской области





В Слуцке прошел очередной учебно-методический сбор с начальниками и сотрудниками ОГАИ Копыльского, Клецкого, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского и Стародорожского РОВД.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома полковник милиции Николай Максимович и заместитель начальника УГАИ УВД Минского облисполкома подполковник милиции Виктор Ротченков, сообщает пресс-служба УВД.

— Руководители провели строевой смотр и проверили соблюдение сотрудниками Госавтоинспекции правил ношения форменного обмундирования и соответствие служебной документации, ведь к людям, носящим форменную одежду сотрудников органов внутренних дел, предъявлены самые высокие требования, и кто как ни сотрудники ГАИ обязаны выглядеть в соответствии с нормами и правилами служебной этики, — рассказала Ирина Сапунова, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома.

Важным пунктом учебно-методического сбора стала строевая подготовка, которая является необходимым элементом в вопросах обучения и воспитания сотрудников милиции. Для сотрудников проведены занятия по выполнению строевых приемов, воинского приветствия, выхода из строя и подхода к начальнику. С целью контроля укомплектования, поддержания в чистоте и порядке, руководством были проверены транспортные средства районных Госавтоинспекций.

В здании ГАИ Слуцкого РОВД офицеры ГАИ ознакомились с порядком ведения административного процесса, изменениями и дополнениями в Кодексе об административных правонарушениях и другой нормативной базой.

В экзаменационном классе МРЭО ГАИ Слуцкого РОВД участники учебно-методического сбора сдали зачеты по ПДД, с руководителями районных ГАИ проведены занятия по порядку эксплуатации ведомственной радионавигационной системы связи в ОВД.

— Подобные мероприятия совершенствуют профессиональное мастерство и повышают морально-психологический уровень личного состава подразделений ГАИ Минской области, — отметили в управлении.























Фото: uvd-mo.gov.by