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Экспозиция картин в честь 100-летия обретения Независимости Польшей представлена в Бресте
13.11.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
13 ноября 2018 года в выставочном зале отеля «Hermitage» открылась
Бресте " alt="Экспозиция картин в честь 100-летия обретения Независимости Польшей представлена в Бресте ">
Товарищество художников «MOSTEK» посвятили экспозицию 100-летию обретения Независимости Польшей, сказала руководитель товарищества Алина Кондратюк. Художник Александр Улыбин представил авторов, рассказал о художественных техниках, упомянул об несомненной общности людей приграничья Польши и Беларуси.
Это можно увидеть на картинах, созданных во время пленэров по обе стороны границы.
Генеральный консул Республики
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13 ноября 2018 года в выставочном зале отеля «Hermitage» открылась выставка «Swoja ziemia najdroższa…». Товарищество художников «MOSTEK» посвятили экспозицию 100-летию обретения...
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