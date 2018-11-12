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Экспозиция картин в честь 100-летия обретения Независимости Польшей представлена в Бресте

13.11.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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13 ноября 2018 года в выставочном зале отеля «Hermitage» открылась выставка «Swoja ziemia najdroższa…».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60599.php

Бресте " alt="Экспозиция картин в честь 100-летия обретения Независимости Польшей представлена в Бресте ">

Товарищество художников «MOSTEK» посвятили экспозицию 100-летию обретения Независимости Польшей, сказала руководитель товарищества Алина Кондратюк. Художник Александр Улыбин представил авторов, рассказал о художественных техниках, упомянул об несомненной общности людей приграничья Польши и Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60599.php

Экспозиция картин в честь 100-летия обретения Независимости Польшей представлена в Бресте

Это можно увидеть на картинах, созданных во время пленэров по обе стороны границы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60599.php

Экспозиция картин в честь 100-летия обретения Независимости Польшей представлена в Бресте

Генеральный консул Республики Польша в Бресте Петр Козакевич отметил, что за 9 лет творческое объединение «MOSTEK» стало крепким мостом, соединившим людей на обоих берегах Буга.

 
Теги: Брест
 
 
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13 ноября 2018 года в выставочном зале отеля «Hermitage» открылась выставка «Swoja ziemia najdroższa…». Товарищество художников «MOSTEK» посвятили экспозицию 100-летию обретения...
 
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