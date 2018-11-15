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В районе Автодоровской снесут усадьбы, а из бывшей железнодорожной больницы сделают музей БЖД
Администрация Октябрьского района
Площадь проектируемой территории — почти 63 гектара. Значительную ее часть занимают объекты Минского вагоноремонтного завода. Из жилой застройки тут есть пара общежитий для железнодорожников, небольшой частный сектор и две многоквартирные двухэтажки.
Детальный план в полном размете
До 2020 года, в первый этап реализации проекта, и двухэтажки, и усадьбы хотят снести. Под снос, согласно пояснительной записке, должны пойти 27 домов.
За два года также хотят реконструировать бывшую железнодорожную больницу, которая носит статус историко-культурной ценности. После реконструкции в ней будет музей БЖД. Прилегающая к историко-культурной ценности территория предусматривается для открытой экспозиции музея с объектами обслуживания туристов. Здесь сохраняются также некоторые административные объекты БЖД, говорится в пояснительной записке.
Также к первому этапу реализации проекта относят и размещение в районе улицы Суражской многоуровневого гаража-стоянки с многофункциональным административным зданием (участок 3.1) и объекта торговли (участок 3.2).
Многоуровневые паркинги также запланированы и в районе пересечения улицы Железнодорожной с проспектом Жукова.
Подробнее о проекте можно узнать на его презентации, которая пройдет 27 ноября 2018 г. в 17.00 в актовом зале администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10.
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Под снос попадают 27 частных домов.
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