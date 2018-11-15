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В районе Автодоровской снесут усадьбы, а из бывшей железнодорожной больницы сделают музей БЖД

16.11.2018 15:01 — Разное | Tut.by  
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Администрация Октябрьского района анонсировала общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах проспекта Жукова и улиц Железнодорожная — Суражская — Московская — Вирская». За первый этап реализации проекта хотят снести часть усадебной застройки и два двухэтажных многоквартирных дома.

Площадь проектируемой территории — почти 63 гектара. Значительную ее часть занимают объекты Минского вагоноремонтного завода. Из жилой застройки тут есть пара общежитий для железнодорожников, небольшой частный сектор и две многоквартирные двухэтажки.


Изображение: okt.minsk.gov.by

Детальный план в полном размете ТУТ.

До 2020 года, в первый этап реализации проекта, и двухэтажки, и усадьбы хотят снести. Под снос, согласно пояснительной записке, должны пойти 27 домов.

За два года также хотят реконструировать бывшую железнодорожную больницу, которая носит статус историко-культурной ценности. После реконструкции в ней будет музей БЖД. Прилегающая к историко-культурной ценности территория предусматривается для открытой экспозиции музея с объектами обслуживания туристов. Здесь сохраняются также некоторые административные объекты БЖД, говорится в пояснительной записке.


Также к первому этапу реализации проекта относят и размещение в районе улицы Суражской многоуровневого гаража-стоянки с многофункциональным административным зданием (участок 3.1) и объекта торговли (участок 3.2).

Многоуровневые паркинги также запланированы и в районе пересечения улицы Железнодорожной с проспектом Жукова.

Подробнее о проекте можно узнать на его презентации, которая пройдет 27 ноября 2018 г. в 17.00 в актовом зале администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10.

Общественное обсуждение проекта продлится 20 декабря. Замечания и предложения можно направлять в управление по архитектуре и строительству администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10, или на электронный адрес mos.stroy@minsk.gov.by. Также можно писать в управление по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района по адресу: ул. Чкалова, 6, или на электронный адрес okt. stroit@minsk.gov.by по 20.12.2018 включительно.

 
 
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