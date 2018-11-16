|
Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Шквалистый ветер и резкое похолодание, авария на электросетях и заторы на дорогах. В Молодечненском районе 15 ноября провели масштабные учения в условиях, максимально близких к реальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовность противостоять вызовам природы и авариям коммунального характера демонстрировали сотрудники МЧС, ЖКХ, лесхозов, волонтеры Красного Креста, бригады скорой помощи и милиция.
Новости по теме
Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета
Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге
«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске
‡агрузка...
Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ
«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»
Виталий Вовк провёл выездной приём в Шарковщинском районе
Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси
Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?
Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?
Новости экономики за 16.11.2018
Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шквалистый ветер и резкое похолодание, авария на электросетях и заторы на дорогах. В Молодечненском районе 15 ноября провели масштабные учения в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)