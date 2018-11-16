﻿ Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

17.11.2018 00:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Шквалистый ветер и резкое похолодание, авария на электросетях и заторы на дорогах. В Молодечненском районе 15 ноября провели масштабные учения в условиях, максимально близких к реальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

Готовность противостоять вызовам природы и авариям коммунального характера демонстрировали сотрудники МЧС, ЖКХ, лесхозов, волонтеры Красного Креста, бригады скорой помощи и милиция.

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

Как справились с испытанием? Ответ в видеоматериале Александра Лучонка.
Новости по теме

В ТЦ Беларуси проверят все гипсокартонные конструкции большой площади

Напомнить правила пожарной безопасности. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартовала в Беларуси

Мастер-классы по самообороне, тушению пожаров и оказанию медпомощи. Состоялась встреча представителей БРСМ и Следственного комитета

Почти 25 нарушений. В Гродно сотрудники МЧС проверяют предприятия и общежития

Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге

«Подтвердили умение работать». Белорусские спасатели вернулись на родину после тушения лесных пожаров в Турции

«Отрабатываем всевозможные ЧС». Учения по ликвидации аварии при перевозке ядерного топлива прошли в Витебске

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%
‡агрузка...
Новости 24 часа

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Виталий Вовк провёл выездной приём в Шарковщинском районе

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Новости экономики за 16.11.2018

Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой

Все новости
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шквалистый ветер и резкое похолодание, авария на электросетях и заторы на дорогах. В Молодечненском районе 15 ноября провели масштабные учения в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кубок Беларуси по дзюдо: мнение главного тренера сборной страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика