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Брестские пограничники приняли новое пополнение
21.11.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
19 ноября ряды брестских пограничников пополнили более 130 призывников из Брестской и Минской областей. В ближайшее время к ним присоединятся еще около 150 сверстников со всей Беларуси.
Сразу после прибытия в пограничную группу молодые люди прошли инструктаж и психологическое анкетирование. Это поможет учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего в ходе боевой подготовки.
После получения военной формы вчерашние призывники отправились в столовую на первый в их армейской жизни ужин.
До середины декабря молодые люди будут осваивать курс начальной военной подготовки, после чего их ожидает ритуал принятия присяги и дальнейшее обучение по специальности «инспектор пограничной службы».
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19 ноября ряды брестских пограничников пополнили более 130 призывников из Брестской и Минской областей. В ближайшее время к ним присоединятся еще около 150...
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