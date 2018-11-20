Брестские пограничники приняли новое пополнение

19 ноября ряды брестских пограничников пополнили более 130 призывников из Брестской и Минской областей. В ближайшее время к ним присоединятся еще около 150 сверстников со всей Беларуси.



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Сразу после прибытия в пограничную группу молодые люди прошли инструктаж и психологическое анкетирование. Это поможет учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего в ходе боевой подготовки.



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После получения военной формы вчерашние призывники отправились в столовую на первый в их армейской жизни ужин.



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До середины декабря молодые люди будут осваивать курс начальной военной подготовки, после чего их ожидает ритуал принятия присяги и дальнейшее обучение по специальности «инспектор пограничной службы».