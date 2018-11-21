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Без канатной дороги, с мостом между Брилевичами и Курасовщиной. Как изменится Московский район

22.11.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Администрация Московского района презентовала жителям столицы сразу три объекта. Они касаются благоустройства ландшафтно-рекреационных зон в районе улиц Горецкого-Рафиева, Белецкого-Есенина и Чюрлёниса-Каролинской. О том, где появятся парки, какие объекты достроят и какая дорога свяжет микрорайоны Брилевичи и Курасовщину — читайте в нашем материале.


Проект № 1: Улицу Чюрлениса продлят до Корженевского

Главный архитектор всех трех объектов — Ольга Степанкович (УП"Минскградо"). Первый проект, о котором она подробно рассказала, касался детального планирования ландшафтно-рекреационной зоны 232 ЛР. Сюда вошла зеленая территория в границах улиц Каролинской, Чюрлениса, Гедройца и проспекта Дзержинского. Здесь расположены Студенческий парк и река Лошица.


Градостроители предлагают облагородить существующую зеленую зону и сделать парки. Через реку Лошицу, со стороны улицы Гедройца, предполагается строительство пешеходного моста.

В начале выступления Ольга Степанкович заметила, что Московский район пока наименее обеспечен зелеными насаждениями.


— Обеспеченность благоустроенными объектами составляет 3,5 м² на человека, при нормативных 8−10 м². На перспективу, после реализации проектных предложений, Московский район до 2030 года выйдет на нормативную обеспеченность — почти 9 м² на человека.

Проект предлагает создавать на этой территории парки с выделением подзон с различной интенсивностью рекреационного использования, рассказала архитектор.

— Проектируемая территория разбивается на два ландшафтных парка: прогулочный, с велодорожками и физкультурно-оздоровительный. Второй будет работать и для населения, и для студентов, которые проживают в этом районе (рядом Студенческая деревня). В этом парке планируется размещение теннисных кортов.


Также на территории формируется храмовый комплекс Сергия Радонежского, а в перспективе будет размещен еще один культовый объект. Какая именно конфессия будет строиться, решает только глава государства, — уточнила Ольга Степанкович.

Местные жители, которые пришли на общественное обсуждение, просили градостроителей учесть, что есть подростки и им тоже нужны места для активного отдыха.


Местные жители предложили обустроить площадку для подростков

— На противоположной стороне от парка находится школа (школа № 9, ул. Ежи Гедройца, 20) и детям нужно куда-то себя деть. Пока некуда. Дворы в жилой застройке на Чюрлёниса очень маленькие, поэтому было бы хорошо, если бы при благоустройстве ландшафтных зон что-то придумали для подростков, например, как в парке на Столетова.


В ближайшую пятилетку предлагают продлить улицу Чюрлениса до Корженевского (где рынок и 11-я больница). Дорога уже проектируется.


Фото: Алексей Мошкин, TUT.BY

— Те маршруты общественного транспорта, которые сейчас идут по проспекту Дзержинского с выездом на МКАД и на Казинца, в перспективе перейдут на Чюрлениса — Корженевского. Сейчас нагрузка — 35−40 рейсов в час. Когда дорогу построят, то перенаправленные потоки существенно разгрузят МКАД. Для продления Чюрлёниса до Корженевского будут строить мост через железную дорогу, которая разделяет микрорайоны Дружба и Курасовщина.


Мост через железную дорогу свяжет два микрорайона. Фото: Алексей Мошкин, TUT.BY

Реализация проектных решений предполагает срок до 2023 года.

Замечания и предложения направлять в управление архитектуры и строительства администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10 или на электронный адрес mos. stroy@minsk.gov.by по 13.12.2018 включительно.

Проект № 2 Теннисные корты и бассейн

Вторым презентовали ПДП территории в границах улиц Рафиева — Белецкого — Громова — Есенина. Это большая зеленая зона, которая граничит с центром Максима Мирного.


— Площадь территории — 35 га., — рассказала Ольга Степанкович. — До 2024 года планируется завершение строительства храмового комплекса Серафима Саровского, а также завершение строительства и благоустройство территории католического храма Святого Антония (ул. Есенина). Также на этот период рассчитано завершение строительства объекта общепита ООО «Минутка-92» и строительство четырех крытых теннисных корта при спортивном комплексе Максима Мирного.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В строящемся комплексе на пересечении улиц Белецкого и Рафиева будет бассейн.

— После завершения строительства этих объектов по регламентам Генерального плана здесь больше строить не будут, — рассказала архитектор проекта.

Закрытое кладбище «Дворищи», которое входит в проектируемую территорию, будет благоустроено.

Замечания и предложения по проекту направлять в управление архитектуры и строительства администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10 или на электронный адрес mos. stroy@minsk.gov.by по 13.12.2018 включительно.

Проект № 3. Без канатной дороги над яблоневым садом

Больше всего внимания со стороны местных жителей было к ПДП рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева. Всех волновала судьба яблоневого сада возле троллейбусного депо на улице Рафиева.


Изображение: fr.gov.by

В экологическом докладе по стратегической экологической оценке этой территории специалисты, напомним, в качестве транспорта предложили тут канатную дорогу. Ольга Степанкович дала понять, что на канатную дорогу не стоит всерьез рассчитывать и объяснила почему.


— По этому ПДП была разработана стратегическая экологическая оценка, где даются предложения для использования в детальном плане [в этом докладе одно из предложений и было канатная дорога над яблоневым садом]. В нашем детальном плане канатной дороги нет — немного не те масштабы. Яблоневый сад будет сохранен, на его базе сделают благоустроенный парк. Парк будет рассчитан на 2800 единовременных посетителей. Также будет сохранено болото «Сухарево», которое расположено в районе улиц Рафиева и Проектируемой № 11.


Реализация проекта будет проходить в два этапа: первая очередь — до 2024 года, вторая — 2024−2030 годы.

Замечания и предложения направлять в управление архитектуры и строительства администрации Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10 и ул. Кальварийская, 39 или на электронный адрес mos. stroy@minsk.gov.by и frun. stroi@minsk.gov.by соответственно по 13.12.2018 включительно.

 
 
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