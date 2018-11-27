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Экс-глава ПВТ создает альтернативу Википедии и даже Гуглу

28.11.2018 14:02 — Разное | Партизан  
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В Минске на встрече, организованной Event Media, экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало официально презентовал свой стартап. Он занимается им «для пользы обществу», но не исключает, что в будущем проект станет частью поискового гиганта вроде Google. Речь идёт о платформе Prabook, уже самой большой в мире биографической библиотеке.

Экс-глава ПВТ создает альтернативу Википедии и даже Гуглу
Префикс «пра» в названии восходит к ранним индоевропейским языкам и означает в разных народах «начало», «вперёд», «великое», «простое». В социальном измерении Prabook — это, прежде всего, книга работ. Он призван дать каждому человеку возможность представить доказательства своего присутствия на Земле в виде книг, статей, публикаций, картин, музыки, картин, фотографий и пр.

«Ученые, архитекторы, врачи, юристы, экономисты, бизнесмены, а также многие другие профессионалы, не известные в международном масштабе, не менее важны для человечества, чем певцы, поп-дивы или модные модели». Главная идея проекта — собрать максимально полную базу данных о самых разных людях (не обязательно мировых звёздах) и упорядочить эту информацию.

А порядка в информации не хватает. Например, в Google при поиске по картинкам по запросу «Steve Jobs» вы получите много повторяющихся фотографий, а в первых результатах выдачи будут фото Эштона Катчера, сыгравшего Джобса в биографическом фильме, и коллег Стива по IT-цеху — Гейтса, Цукерберга и пр.

Prabook делает акцент на фото («Википедия» ими бедна) и покажет изображения по темам, в хронологическом порядке. На странице, посвящённой Стиву Джобсу, можно увидеть фотографии предпринимателя из школы и колледжа, а после — хронологию работы, от первой техники в гараже до Pixar и презентации iPhone, выпущенные гаджеты. Prabook сам обрабатывает и сортирует изображения, но, как и каждой нейросети, ему помогают вручную.

Разработчики «скармливают» Prabook’у изображения из открытых источников и книг со всего мира. Они сканируют издания и сортируют информацию — законы США, где зарегистрирована компания и патенты обработки данных, позволяют делать это без нарушения авторских прав, пишет портал Bel.biz. Так, по решению Верховного суда США информация о людях, которая попала в открытое пользование, не является объектом авторского права.


На платформе можно зарегистрироваться и добавить, например, отсканированные фото своего обычного семейного фотоальбома или фотоархив известного родственника.

«По большому счёту, идея Prabook заключается в том, чтобы обеспечить так называемое цифровое бессмертие, — говорит Валерий Цепкало. — Когда-то Жан Бодрийяр сказал, что бессмертие в социальном плане демократизируется и из привилегии немногих становится потенциальным правом каждого. Когда-то эта фраза меня серьёзно зацепила. И мне хочется, чтобы информация о людях нула» их к жизни».

«Вам не нужно быть знаменитым, чтобы быть незабываемым» — слоган проекта Цепкало.

У Prabook есть влиятельные единомышленники в этом вопросе. Платформа заключила партнёрскую программу с Amazon и благодаря ей сгенерировала 2,5 млн статей. У Amazon есть информация об изданных книгах, а у Prabook есть информация об авторах этих книг: с платформы на сайт книжного онлайн-гипермаркета ведёт около 750 000 ссылок.

Клиентская база Prabook увеличивается за счёт органического роста. Платформа до сих пор никак не рекламировалась, и в Минске состоялась первая презентация проекта. «Я посчитал правильным сделать это в Беларуси, потому что это моя страна», — объяснил Валерий Цепкало.

Своим стартапом Валерий подтверждает свои же слова, произнесённые в феврале 2017: «Информация — нефть 21 века. Собирать данные и превращать их в информацию — сейчас это основной тренд в стартап-направлении. […] Все компании, ориентированные на обработку информации — это всерьёз и надолго».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на встрече, организованной Event Media, экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало официально презентовал свой стартап. Он занимается им...
 
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