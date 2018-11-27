Автомобиль сам завёлся и заехал по ступенькам почти в супермаркет

Вчера, 27 ноября 2018 года в городе Бресте на ул. Московской около 17.30 автомобиль сам завёлся и заехал по ступенькам к супермаркету Алми.



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Открывали авто специалисты по замкам.



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Водителя внутри не было, предположительно, замкнула проводка, а машина стояла "на передаче".



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Никто не пострадал