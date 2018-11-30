1 декабря состоялась «прямая телефонная линия» председателя Брестского горисполкома с жителями города

За три часа к главе города Александру Рогачуку дозвонилось 24 человека. Больше всего граждан волновали вопросы коммунального хозяйства: благоустройство и содержание дворовых территорий. Так, был вопрос по реконструкции Партизанского проспекта, что будет установлено вместо стелы, посвященной подвигу партизан.



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Были просьбы о ремонте дорожек во дворах по ул. Московской, где корни деревьев взламывают покрытие тротуаров, ремонте покрытий улиц Тенистой и Плоска. задавался вопрос о том, что Набережная после реконструкции стала красивой, но там нужен общественный туалет. Была жалоба от гражданина с ул. Янки Купалы на соседа, который нарушает правила содержания домашних животных – собак. Интересовались, когда будет закончена реконструкция парка воинов-интернационалистов и завершена разметка на улице Шоссейной.

Ряд граждан звонили, чтобы выразить слова благодарности, например, на содействие в организации выступления Леонида Якубовича в Бресте. Был звонок благодарности за восстановление памятника воинам-интернационалистам с вопросом, удалось ли найти злоумышленника.

Когда три часа «прямой телефонной линии» уже завершились, Александр Рогачук выразил беспокойство тем, что не вышел на связь общественный активист, который звонил всегда. Глава города сам позвонил ему, и тот сообщил о вопросах, которыми занимается. Так, беспокойство общественного активиста вызвало захоронение листьев в районе Плоски. исчерпывающее объяснение по этому вопросу дал Игорь Сильченко, руководитель Брестского ЖКХ, который также дежурил у телефона, в готовности ответить на вопросы, касающиеся коммунального хозяйства.