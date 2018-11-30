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1 декабря состоялась «прямая телефонная линия» председателя Брестского горисполкома с жителями города
01.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
За три часа к главе города Александру Рогачуку дозвонилось 24 человека. Больше всего граждан волновали вопросы коммунального хозяйства: благоустройство и содержание дворовых территорий. Так, был вопрос по реконструкции Партизанского проспекта, что будет установлено вместо стелы, посвященной подвигу партизан.
фото из архива
Были просьбы о ремонте дорожек во дворах по ул. Московской, где корни деревьев взламывают покрытие тротуаров, ремонте покрытий улиц Тенистой и Плоска. задавался вопрос о том, что Набережная после реконструкции стала красивой, но там нужен общественный туалет. Была жалоба от гражданина с ул. Янки Купалы на соседа, который нарушает правила содержания домашних животных – собак. Интересовались, когда будет закончена реконструкция парка воинов-интернационалистов и завершена разметка на улице Шоссейной.
Ряд граждан звонили, чтобы выразить слова благодарности, например, на содействие в организации выступления Леонида Якубовича в Бресте. Был звонок благодарности за восстановление памятника воинам-интернационалистам с вопросом, удалось ли найти злоумышленника.
Когда три часа «прямой телефонной линии» уже завершились, Александр
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1 декабря состоялась «прямая телефонная линия» председателя Брестского горисполкома с жителями города
За три часа к главе города Александру Рогачуку дозвонилось 24 человека. Больше всего граждан волновали вопросы коммунального хозяйства: благоустройство и...
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