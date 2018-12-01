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Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

02.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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1 декабря в Ивьевском ГСПЛ прошел третий шахматный турнир памяти сильнейшего шахматиста Ивьевщины Э.С. Петраша. 

Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

Всего в соревнованиях приняли участие 13 человек. Причем одному из участников – 83 (Л.Трофимчик), а другому (Ч.Янович) - 80 исполнится через месяц. Ну, а младшему, Максиму Воронько, -  только восемь. 
Символично, что турнир выиграл, наконец, ивьевский шахматист – предыдущими победителями становились Константин Трекало из Вороново и Владимир Левый из Лиды. Символично также, что победителем стал врач, как и человек, памяти которого был посвящен турнир.

Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

И что очень важно – сложно сказать, кто побеждал: опыт или молодость. Точнее детство.
Максим Воронько, восьмилетний ребенок, начал с двух побед над сильнейшими шахматистами района. Две игры – две победы. В том числе над формальным чемпионом района Леонидом Трофимчиком. Это не помешало юному Максимке стать звездой соревнований. Набрав четыре очка из шести, он разделил второе-пятое место, хотя и занял четвертое место по коэффициентам швейцарской системы. Это был не простой «мальчик для битья». А чемпион Беларуси в своей возрастной категории. И это при том, что в шахматы Максим играет всего один год. И ноги его со стула до пола не доставали. И проигранные партии всегда сопровождались слезами. Благо на турнире присутствовали родители чемпиона, а бабушка даже приняла участие в турнире.

Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

Бабушка, Анна Осипенко, – наша, ивьевская. Бывший учитель математики Довнарской СШ, завуч этой же школы. Так что чемпион Беларуси, хоть и живет в Минске, но корни имеет ивьевские.
Второе место занял Чеслав Янович, пенсионер, ему восемьдесят (!). Третье место у Владимира Поболя.
Подробный отчет о соревнованиях будет изложен на страницах районной газеты.

П.ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Минск
 
 
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1 декабря в Ивьевском ГСПЛ прошел третий шахматный турнир памяти сильнейшего шахматиста Ивьевщины Э.С. Петраша.  Всего в соревнованиях приняли участие 13...
 
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