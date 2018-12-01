Шахматы – кубок «Іўеўскага краю”. Захар Сафаревич – победитель турнира памяти Э.С. Петраша

1 декабря в Ивьевском ГСПЛ прошел третий шахматный турнир памяти сильнейшего шахматиста Ивьевщины Э.С. Петраша.





Всего в соревнованиях приняли участие 13 человек. Причем одному из участников – 83 (Л.Трофимчик), а другому (Ч.Янович) - 80 исполнится через месяц. Ну, а младшему, Максиму Воронько, - только восемь.

Символично, что турнир выиграл, наконец, ивьевский шахматист – предыдущими победителями становились Константин Трекало из Вороново и Владимир Левый из Лиды. Символично также, что победителем стал врач, как и человек, памяти которого был посвящен турнир.













И что очень важно – сложно сказать, кто побеждал: опыт или молодость. Точнее детство.

Максим Воронько, восьмилетний ребенок, начал с двух побед над сильнейшими шахматистами района. Две игры – две победы. В том числе над формальным чемпионом района Леонидом Трофимчиком. Это не помешало юному Максимке стать звездой соревнований. Набрав четыре очка из шести, он разделил второе-пятое место, хотя и занял четвертое место по коэффициентам швейцарской системы. Это был не простой «мальчик для битья». А чемпион Беларуси в своей возрастной категории. И это при том, что в шахматы Максим играет всего один год. И ноги его со стула до пола не доставали. И проигранные партии всегда сопровождались слезами. Благо на турнире присутствовали родители чемпиона, а бабушка даже приняла участие в турнире.













Бабушка, Анна Осипенко, – наша, ивьевская. Бывший учитель математики Довнарской СШ, завуч этой же школы. Так что чемпион Беларуси, хоть и живет в Минске, но корни имеет ивьевские.

Второе место занял Чеслав Янович, пенсионер, ему восемьдесят (!). Третье место у Владимира Поболя.

Подробный отчет о соревнованиях будет изложен на страницах районной газеты.

П.ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.