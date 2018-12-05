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Областной суд занял сторону независимых журналистов, но они уверены: это не победа

06.12.2018 19:54 — Разное | Партизан  
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Судья Брестского областного суда Руслана Сенько отменила решение суда Ленинского района Бреста в отношении журналистов Миланы Харитоновой и Алеся Левчука и отправила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Такое решение было принято 6 декабря. Но журналистов оно не радует, передает "Белсат".

«Я не могу назвать это победой, поскольку хорошо знаком с этой схемой. В апреле этого года та же судья Руслана Сенько отменила в отношении меня решения Московского суда Бреста и отправила дело на новое рассмотрение, но уже в мае я получил все тот же штраф – 25 базовых, то есть 612,5 рублей. Не сомневаюсь, что сейчас суд Ленинского района Бреста вынесет мне и Милане Харитоновой штраф. Подобные решения принимают, чтобы показать какую-то видимость независимости судов. Но на самом деле все бесполезно», – уверен Александр Левчук.

Поддерживает это мнение и журналистка Милана Харитонова.

«На прошлой неделе эта же судья Сенько оставила без изменений абсолютно абсурдное постановление суда Жабинковского района в отношении меня и Левчука. Нас судили, несмотря на то, что вышел срок привлечения к административной ответственности. Мы видим имитацию правосудия. Из шести моих дел вернули на рассмотрение только одно, но я очень сомневаюсь, что во время нового рассмотрения суд встанет на мою сторону», – рассказала Belsat.eu Милана Харитонова.


Напомним, что 30 октября журналистов судили в суде Ленинского района Бреста по части 2 статьи 22.9 КоАП РБ – работа на иностранное СМИ без аккредитации. Тогда Харитонову и Левчука обвинили в изготовлении сюжета для телеканала «Белсат», в котором было рассказано о нарушениях закона во время суда над противниками аккумуляторного завода, который строят недалеко от Бреста. Милиция сфабриковала материалы дела, у обвинения не было никаких доказательств. А во время процесса сотрудники милиции, которые выполняли роль свидетелей, не вышли из зала суда, чем снова нарушили закон. Но судья Карпова их допросила и вынесла обвинительный приговор – 50 базовых Левчуку и 30 базовых Харитоновой (1225 и 735 рублей. –Belsat.eu).

В четверг, 6 декабря, в областном суде в отношении журналистов рассматривали сразу два дела, и когда Руслана Сенько отправила дело на новое рассмотрение, то судья областного суда Бреста Александр Савчук оставил без изменений абсурдное решение суда Каменецкого района, по которому Левчук и Харитонова вынуждены заплатить 90 базовых штрафа или 2185 рублей.

В этом году Милану Харитонову и Алеся Левчука судили уже по 6 раз. Их общий штраф – более 5 тысяч долларов. Только за этот год суды Беларуси наказали журналистов за сотрудничество с «Белсатом» штрафами общей суммой более, чем 74 тысячи долларов.


 
Теги: Брест
 
 
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Судья Брестского областного суда Руслана Сенько отменила решение суда Ленинского района Бреста в отношении журналистов Миланы Харитоновой и Алеся Левчука и...
 
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