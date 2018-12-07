В Брестской крепости продолжается реконструкция моста

Рабочие занимаются ремонтом мостовых опор, заменой дорожного покрытия и ограждения.



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Вероятно, уже к весне на территории Мемориала будут проведены работы по вырубке старых ив на берегах.



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По крайней мере на двух деревьях на нижней части ствола стесана кора - "работа" бобров.