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В Брестской крепости продолжается реконструкция моста
08.12.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Рабочие занимаются ремонтом мостовых опор, заменой дорожного покрытия и ограждения.
Вероятно, уже к весне на территории Мемориала будут проведены работы по вырубке старых ив на берегах.
По крайней мере на двух деревьях на нижней части ствола стесана кора - "работа" бобров.
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Рабочие занимаются ремонтом мостовых опор, заменой дорожного покрытия и ограждения. Вероятно, уже к весне на территории Мемориала будут проведены работы по...
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