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В Брестской крепости продолжается реконструкция моста

08.12.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Рабочие занимаются ремонтом мостовых опор, заменой дорожного покрытия и ограждения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61375.php

В Брестской крепости продолжается реконструкция моста

Вероятно, уже к весне на территории Мемориала будут проведены работы по вырубке старых ив на берегах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61375.php

В Брестской крепости продолжается реконструкция моста

По крайней мере на двух деревьях на нижней части ствола стесана кора - "работа" бобров.

 
 
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Рабочие занимаются ремонтом мостовых опор, заменой дорожного покрытия и ограждения. Вероятно, уже к весне на территории Мемориала будут проведены работы по...
 
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