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Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»

08.12.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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На международный юношеский турнир съехались борцы из пяти стран: Молдовы, Польши, России, Украины и всех областей Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61370.php

Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»

Посвящен он памяти защитников Брестской крепости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61370.php

Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»


Спортсмены боролись в двух возрастных категориях – 2022-2003 и 2004-2006 годов рождения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61370.php

Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»

Принимал соревнования легкоатлетический манеж. О результатах турнира станет известно позже. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61370.php

Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»


Нашим же читателям мы предлагаем фрагмент видео схватки на «Цитадели», в которой один из соперников за проведенный бросок получил высшую оценку «иппон», означающую чистую победу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61370.php

Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»

Для этого нужно, чтобы оппонент упал на спину полностью.

Судья обозначает иппон жестом вертикально поднятой руки.

 
 
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На международный юношеский турнир съехались борцы из пяти стран: Молдовы, Польши, России, Украины и всех областей Беларуси. Посвящен он памяти защитников...
 
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