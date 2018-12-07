Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»

На международный юношеский турнир съехались борцы из пяти стран: Молдовы, Польши, России, Украины и всех областей Беларуси.



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Посвящен он памяти защитников Брестской крепости.



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Спортсмены боролись в двух возрастных категориях – 2022-2003 и 2004-2006 годов рождения.



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Принимал соревнования легкоатлетический манеж. О результатах турнира станет известно позже.



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Нашим же читателям мы предлагаем фрагмент видео схватки на «Цитадели», в которой один из соперников за проведенный бросок получил высшую оценку «иппон», означающую чистую победу.



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Для этого нужно, чтобы оппонент упал на спину полностью.

Судья обозначает иппон жестом вертикально поднятой руки.