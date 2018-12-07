|
Бросок на иппон. Брест принял турнир по дзюдо «Цитадель»
08.12.2018 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
На международный юношеский турнир съехались борцы из пяти стран: Молдовы, Польши, России, Украины и всех областей Беларуси.
Посвящен он памяти защитников Брестской крепости.
Принимал соревнования легкоатлетический манеж. О результатах турнира станет известно позже.
Для этого нужно, чтобы оппонент упал на спину полностью.
Судья обозначает иппон жестом вертикально поднятой руки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На международный юношеский турнир съехались борцы из пяти стран: Молдовы, Польши, России, Украины и всех областей Беларуси. Посвящен он памяти защитников...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)