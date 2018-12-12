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На ул. Воровского в Бресте загорелся автомобиль Mercedes-Benz на "транзитах"
13.12.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Прибывшие подразделения
Возникла некоторая заминка с установлением владельца автомобиля, может быть знаете, кому он принадлежит?
Возгорание произошло у дома номер 21 на ул. Воровского в Бресте, очевидцы говорят, что автомобиль стоит довольно долго, и некоторое время был без номеров.
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