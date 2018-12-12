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На ул. Воровского в Бресте загорелся автомобиль Mercedes-Benz на "транзитах"

13.12.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прибывшие подразделения МЧС оперативно потушили пламя, причина возгорания устанавливается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61536.php

На ул. Воровского в Бресте загорелся автомобиль Mercedes-Benz на "транзитах"

Возникла некоторая заминка с установлением владельца автомобиля, может быть знаете, кому он принадлежит?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61536.php

На ул. Воровского в Бресте загорелся автомобиль Mercedes-Benz на "транзитах"

Возгорание произошло у дома номер 21 на ул. Воровского в Бресте, очевидцы говорят, что автомобиль стоит довольно долго, и некоторое время был без номеров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61536.php

На ул. Воровского в Бресте загорелся автомобиль Mercedes-Benz на "транзитах"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61536.php

На ул. Воровского в Бресте загорелся автомобиль Mercedes-Benz на "транзитах"

 
Теги: Брест
 
 
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Прибывшие подразделения МЧС оперативно потушили пламя, причина возгорания устанавливается. Возникла некоторая заминка с установлением владельца автомобиля,...
 
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