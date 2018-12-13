Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в предстоящие праздники

Как сообщили представители Минздрава, больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря – выходного дня, 24 и 31 декабря – рабочего дня, 25 декабря – праздничного дня.

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, аптеки и организации медтехники 22 и 29 декабря будут работать по графику рабочего дня, 23 и 30 декабря – выходного, 24 и 31 декабря – субботнего, 25 декабря – праздничного дня.