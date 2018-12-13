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Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в предстоящие праздники

14.12.2018 11:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в предстоящие праздники
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Минздрава, больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря – выходного дня, 24 и 31 декабря – рабочего дня, 25 декабря – праздничного дня.

Минздрав изменил график работы больниц и поликлиник в предстоящие праздники Можно ли отлучиться с работы в поликлинику?

Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, аптеки и организации медтехники 22 и 29 декабря будут работать по графику рабочего дня, 23 и 30 декабря – выходного, 24 и 31 декабря – субботнего, 25 декабря – праздничного дня.

В то же время служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности, пишет БЕЛТА. Кроме того, усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.

 
 
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В связи с рождественскими и новогодними праздниками график работы медучреждений претерпел изменения.
 
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