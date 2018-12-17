Федерация футбола будет разбираться, почему брестское «Динамо» до сих пор не заплатило за Савицкого

В скором времене Белорусская федерация футбола рассмотрит заявление от гродненского «Немана», который утверждает, что так и не получил от брестского «Динамо» оплату за нападающего Павла Савицкого.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«14 декабря 2018 году футбольный клуб «Неман» (Гродно) обратился в Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам АБФФ и сообщил, что ФК «Динамо-Брест» не исполнил решение Футбольного арбитража АБФФ от 25.10.2018, по результатам рассмотрения апелляционного заявления на решение комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ от 07.09.2018 года.

Напоминаем, в соответствии с решением Футбольного арбитража АБФФ ООО «ФК «Динамо-Брест» было предписано произвести в пользу СУ ГФК «Неман» оплату компенсации за подготовку и обучение Савицкого П.О. в сумме 265 487 долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты, в течение 30 дней с момента вынесения решения.

Дисциплинарный орган АБФФ в соответствии с регламентирующими документами принял данное заявление к рассмотрению. О результатах сообщим позднее», — сообщил SPORT.TUT.BY пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник.

Ранее Директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков заявил SPORT.TUT.BY, что клуб не будет выплачивать «Неману» компенсацию за переход нападающего Павла Савицкого.

«ФК «Неман» даже не пытался переподписать Павла Савицкого. Ему не были озвучены ни сумма контракта, ни одной цифры. Контракт ему даже не попытались показать. Ни слова не объяснили, не рассказали ничего. В федерации не обратили внимания на этот момент, который всех и сбил с пути

Позиция нашего клуба — Павел Савицкий перешел в клуб на правах свободного агента. ФК «Неман» не сделал ничего, чтобы сохранить его в своих рядах. Никаких компенсаций в этом случае быть не может», — сказал Радьков.

При этом Радьков заявил, что клуб не будет обжаловать решение в судебных инстанциях.

Савицкий перешел в «Динамо» зимой. «Неман» просил выплатить компенсацию в 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.

После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.

Как сообщает «Прессбол» , Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению.

Пункт 6.23 Устава АБФФ подразумевает следующие возможные санкции против брестского «Динамо»:

— предупреждение;

— штраф до 10 000 базовых величин;

— лишение полученных наград (денежных премий);

— запрет на осуществление трансферов;

— проведение «домашнего» футбольного матча без зрителей;

— проведение футбольного матча на нейтральном стадионе;

— запрет на проведение футбольного матча на домашнем стадионе;

— отмена результата футбольного матча (в том числе с присуждением «технического поражения»);

— исключение из числа участников соревнований;

— лишение определенного количества турнирных очков;

— отзыв лицензии клуба на участие в проводимых Ассоциацией соревнованиях;

— понижение клуба в лиговом ранге.