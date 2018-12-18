Хоспис – это о жизни. Как в Бресте спасают, верят, служат добру и добавляют жизни время

Говорить о тяжелой болезни больно и страшно. Кажется, эту тему лучше отодвинуть на окраину сознания.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Но в государственном учреждении здравоохранения «Брестская городская больница паллиативной помощи Хоспис», куда на прошедшей неделе начали поступать первые пациенты, уверены: об этих людях надо говорить и помогать им.



Служение добру



В хосписе, который расположен на улице Калинина,79, мы побывали в пятницу. Здание в полном порядке как внешне, так и внутри. Просторные палаты, где есть санузел, холодильник и телевизор. Молитвенная комната, куда уже привезли церковную утварь и которая вскоре откроет свои двери для всех, кто желает облегчить свою душу покаянием и молитвой. Но главное – атмосфера, которая царит в этом доме. Хотелось бы сказать, что это атмосфера любви, а она, как известно, границ не ведает. В этом медучреждении, которое рассчитано на 35 коек, пока работает один пост второго этажа. Потом откроют – по мере поступления больных – пост первого этажа. На момент нашего посещения на излечении было 10 человек в возрасте от 36 до 88 лет.



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Пациенты, попавшие сюда, рады, что Новый год и Рождество встретят без боли и среди людей, которые работают здесь по призванию души и воспринимают свою деятельность как служение добру, которое по определению должно царить в мире. Для пациентов хосписа важно, что им окажут помощь, выслушают, подарив частицу сочувствия, нежности, заботы.



– Отношение отличное, рядом с койкой находится кнопочка, нажал – и к тебе моментально придут. Из всех больниц, где я лежала – эта самая лучшая, – говорит Мария Григорьевна. – После больницы я была дома, а потом меня сюда положили. Хочу сказать спасибо за такие замечательные условия всему персоналу, начиная от главного врача Василия Васильевича до обычных санитарочек: Кате, Светлане, Гале… Все относятся очень тепло.



Добавить жизни к времени



– В основном в центр паллиативной помощи будут поступать нуждающиеся из поликлиник города и онкодиспансера, – рассказывает главный врач хосписа Василий Кистень. – Это те пациенты, которые уже исчерпали ресурс получения медицинской помощи в стационарах. То есть они нуждаются в уходе, в лечении сопутствующих заболеваний, купировании болевого синдрома.



– Если постоянно обезболивать, не грозит ли больным лекарственная зависимость?



– Медпрепараты меняются, и тот срок, в течение которого их используют, не дает привыкания. Сейчас многие обезболивающие существуют в виде пластыря, могут быть инъекции, где много модификаций.



– Как насчет питания в учреждении?



– У пациентов разные диеты и трехразовое питание, его мы получаем из пищеблока Брестской городской больницы №1, в том числе и в протертом виде для тех, кому это необходимо. У нас предусмотрены все условия для раздачи пищи.



– За пребывание в хосписе нужно платить?



– Лечение и пребывание здесь бесплатное, всё за счет городского бюджета.



– Как удается поддерживать моральный дух пациентов?



– Скоро к своим обязанностям приступит психолог, который будет работать и с пациентами, и с их родственниками. Родные часто заходят ко мне, мы с ними беседуем. Они переживают за жизнь своих близких. Особенно если человек не пожилого возраста. Смерть не щадит никого. С годами все начинают осознавать это и относиться к уходу из этой жизни более спокойно. Побывав на кладбище, философски смотришь на всё происходящее. А вот социальный объект, который облегчает страдания, – это важно для человека. Мы не можем добавить времени к жизни, но можем добавить жизни к времени.



К слову, нас уже приглашает в гости польский город Белосток – посмотреть их хоспис, у них он на 70 коек, звонят и очень нас ждут. Когда откроемся полностью, съездим. Потом они к нам хотят приехать, обменяться опытом, возможно, оказать нам какую-то помощь, учитывая их опыт работы.



Помогает вера



– Работать, видя страдания больных, помогает вера в Бога, поддержка руководства и сплоченность коллектива, – говорит главная медсестра Марина Гридчина. – Я каждый день совершаю обход. Родственники спрашивают об обеспечении лекарственными препаратами, перевязочным материалом, о качестве ухода, о вопросах питания, времени приема и посещений.



Некоторые пациенты к нам поступали, почти не разговаривая. Но благодаря уходу, они стали общаться, к ним вернулось желание жить. Они стали рассказывать о себе, появился аппетит. То есть душевное состояние зависит от самого пациента, от того, какая погода в доме, как поддерживают его родственники и наши сотрудники.



Успеть сказать



– Болезнь длительная, и очень больно постоянно смотреть на мучения, это просто разбивает душу, – говорит Елена, которая приехала к своей маме из Испании. – Единственное, чего хочется, – чтобы человек не страдал. В хосписе маме гораздо легче, она не испытывает тех мучений, которые были раньше. Хочется максимально облегчить ее последние дни и дать понять, что люблю ее. Мой папа умер от инфаркта, мгновенно. С одной стороны, это легче в том смысле, что человек не страдал долго, а с другой, нет возможности сказать, что ты его очень любишь.