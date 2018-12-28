ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

29.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В канун Новогодних и рождественских праздников сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, как всегда, присоединились к республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62048.php

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

По уже сложившейся традиции в канун праздников был объявлен сбор средств, практически все сотрудники откликнулись на эту инициативу, поддержали нас и первичные организации нашего центра: профсоюз, БРСМ, Белая Русь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62048.php

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

С прошлого года коллектив решил действовать более точечно и взял под патронаж для оказания помощи многодетную семью Хинич, которой требуется как материальная, так и дружеская поддержка, внимание.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62048.php

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

В семье воспитывается трое мальчишек, близнецов – Егор, Артём и Даниил. К сожалению, у двух ребят – Артёма и Даниила – есть проблемы со здоровьем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62048.php

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

Было однозначно решено не оставлять этих ребятишек без внимания и при любой возможности порадовать их.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62048.php

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

В прошлом году, главный врач Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Елена Васильевна Ильяшева, и сотрудники уверяли в том, что поводов для встреч с семьей Хинич будет еще много. И это действительно было так. Поздравления семье и материальная помощь детям оказывалась к Дню рождения тройняшек - 28 февраля (когда им исполнилось по 6 лет), а также к 1 сентября, когда дети пошли в первый класс.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62048.php

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

Мы понимаем, как трудно приходится этой семье. Поэтому решили в этом году в канун наступающих новогодних праздников не только оказать маме финансовую поддержку и вручить малышам ценные подарки, но и подарить радость этой семье и передать им тепло наших сердец.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62048.php

По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

Пожелать им крепости духа, благополучия, праздничного, новогоднего настроения!

Филипович Е.А., заведующий организационным

отделом Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун Новогодних и рождественских праздников сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, как всегда,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мониторинг систем пожарной автоматики. Хотимск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика