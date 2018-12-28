По традиции республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» - к семье Хинич

В канун Новогодних и рождественских праздников сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, как всегда, присоединились к республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети».



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По уже сложившейся традиции в канун праздников был объявлен сбор средств, практически все сотрудники откликнулись на эту инициативу, поддержали нас и первичные организации нашего центра: профсоюз, БРСМ , Белая Русь.



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С прошлого года коллектив решил действовать более точечно и взял под патронаж для оказания помощи многодетную семью Хинич, которой требуется как материальная, так и дружеская поддержка, внимание.



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В семье воспитывается трое мальчишек, близнецов – Егор, Артём и Даниил. К сожалению, у двух ребят – Артёма и Даниила – есть проблемы со здоровьем.



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Было однозначно решено не оставлять этих ребятишек без внимания и при любой возможности порадовать их.



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В прошлом году, главный врач Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Елена Васильевна Ильяшева, и сотрудники уверяли в том, что поводов для встреч с семьей Хинич будет еще много. И это действительно было так. Поздравления семье и материальная помощь детям оказывалась к Дню рождения тройняшек - 28 февраля (когда им исполнилось по 6 лет), а также к 1 сентября, когда дети пошли в первый класс.



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Мы понимаем, как трудно приходится этой семье. Поэтому решили в этом году в канун наступающих новогодних праздников не только оказать маме финансовую поддержку и вручить малышам ценные подарки, но и подарить радость этой семье и передать им тепло наших сердец.



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Пожелать им крепости духа, благополучия, праздничного, новогоднего настроения!

Филипович Е.А., заведующий организационным

отделом Брестского областного ЦГЭиОЗ