Роналду забил меньше 50 голов за календарный год впервые с 2010-го

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел забить 50 голов в уходящем календарном году, сообщает Sports.ru .

Форвард остановился на отметке 49. В это число входят его голы за «Реал», «Ювентус» и сборную Португалии.

Роналду впервые с 2010 года забил меньше 50 голов за календарный год. В 2011-м на его счету было 60 мячей, в 2012-м — 63, в 2013-м — 69, в 2014-м — 61, в 2015-м — 57, в 2016-м — 55, в 2017-м — 53, отмечает B/R Football .