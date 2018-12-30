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Кремль выдвинул Лукашенко ультиматум. Что делать?

31.12.2018 18:08 — Разное | Партизан  
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Эксперты рассказали «Белорусскому партизану», что надо делать Беларуси в условиях «интеграционного ультиматума» Кремля.

Кремль выдвинул Лукашенко ультиматум. Что делать?
Кандидат в президенты 2010 года Владимир Некляев, бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич и председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов поделились своими рецептами выхода из “интеграционной ловушки”.

Владимир Некляев: У Лукашенко есть шанс попрощаться и уйти



- Лукашенко один виноват (никто в Беларуси больше не виноват), что взял у Путина 100 миллиардов долларов. Пока во власти остается человек, задолжавший 100 миллиардов долларов, до тех пор Путин будет требовать «должок». А если нет денег... Заводы Владимиру Путину не нужны, впрочем, и земли у самих предостаточно, но с начала возникновения Москва поглощена идеей горизонтального расширения, или «собирания земель». Лукашенко вынуждают углублять интеграцию в соответствии с союзным договором 1999 года, в котором по пунктам расписана инкорпорация Беларуси в состав Российской Федерации.

Никакие «союзные государства» Путину не нужны – эту царскую игрушку в свое время придумали для Ельцина. Специализация у Путина иная – война: то чеченская, то грузинская, то украинская. Такая же финансово-экономическая война начата и с Беларусью. У Лукашенко нет никаких инструментов, механизмов, возможностей, чтобы выиграть в этой войне. Все разговоры о том, что Лукашенко единственный гарант суверенитета, которыми прониклась уже и часть оппозиционных товарищей, безосновательны: человек, который гарантированно подчинен руководству другой страны, одновременно не может быть гарантом независимости нашей страны.

Кстати, у Лукашенко есть хороший шанс на предстоящих выборах, сказать, как Ельцин: спасибо, простите,  – и уйти. Но Лукашенко так не сделает, чем поставит страну в еще более сложное положение.

Кстати, по неподтвержденной информации, Путин предложил Лукашенко вместе выступить по телевидению и вместе поздравить граждан Беларуси и России с новым годом. Думаю, именно по этой причине Лукашенко и отказался погонять шайбу с Путиным на Красной площади.

Станислав Богданкевич: Надо сопротивляться, надо торговаться



- Что делать? Не надо было подписывать союзный договор. Мы полностью привязали себя союзным дого ом к России и идем к утрате суверенитета. 

Думаю, политика, которую ведет Лукашенко в последнее время, более-менее правильная: надо сопротивляться, надо торговаться. Но в сложившейся ситуации виноват руководитель Беларуси, который подписал союзный договор: единая валюта, единая таможня, единое налогообложение.

Кроме того, нахаляву жить нельзя, а мы хотим жить нахаляву – и быть суверенными. 

- Но союзный ультиматум уже выдвинут. Что нужно сделать, чтобы вырваться из интеграционной ловушки?

- Безвыходных ситуаций не бывает. Правительству нужно дать полномочия, надо жить по средствам, надо не просить подачки, а научиться прибыльно работать. Ничего нового. Почему поляки могут, финны могут, эстонцы могут, а белорусы не могут? Белорусы могут, я более чем уверен. Дать полномочия правительству, которое выработает свой курс исходя из здравого смысла, и дать полномочия для реализации. Ради чего огромные прибыли от продажи калийных солей тратим на содержание с десятка крупных убыточных компаний? Это никому не надо, а огромные прибыли мы спокойно могли потратить на увеличение зарплат бюджетникам: врачам, учителям, увеличивать пенсионный фонд. Но получая огромные доходы, в том числе и от нефти, от газа, мы тратим их на содержание производств, чья продукция не имеет сбыта.  Это настолько глупая политика…


Вместо этого Лукашенко напутствует первого вице-премьера: курс мы определили, ваше дело – исполнять. Что же это такое? Если бы новое правительство провалило программу выхода из кризиса – иное дело, но ведь о такой программе даже речи не идет. 

Без реформ нам никак не обойтись. Это доказали все соседи: и на западе, и на юге. Сколько реформ делает Украина в условиях войны: перестроила и судебную систему, и прокурорский надзор, и налоговую систему, и банковскую систему. 

Игорь Борисов: Независимость – последнее поле для отступления Лукашенко 



- Выходить из союзного государства и переходить на рыночные цены – это абсолютно адекватная и взвешенная позиция. Нужно искать альтернативные пути поставок электроэнергии, создавать Балто-черноморский коллектор, о котором говорили ещё 25 лет назад. Литва уже автономна в плане поставок газа, который планирует поставлять и своим соседям – Латвии и Эстонии.

Беларусь тоже может найти альтернативные источники газа, что в свою очередь будет сбивать цены “Газпрома”. Весь мир живет в рыночных условиях, вот только наш президент построил систему, которая в значительной степени зависит от энергопоставок из России. Москва демонстрирует: все, “нефть в обмен на поцелуи” закончилась, давайте переходить на новые отношения. И здесь союзный договор подвернулся под руку. Мертвый договор, который лежал мертвым грузом почти 20 лет, стал одним из поводов отбиться от белорусского руководителя, который лезет со своими просьбами - дайте газ по внутрироссийской цене! 

Если по такой цене, тогда ей есть альтернатива – входите в состав России и получите газ по той цене, по которой просите. 

Но белорусское общество настроено против вхождения в состав РФ. К чему может апеллировать Лукашенко, чтобы сохранить свое лицо? Он может апеллировать только к независимости: пусть будут проблемы с экономикой, социальными гарантиями, но независимость дороже всего. Независимость – это его власть, фактически последний оплот, за которым он может спрятаться в своей риторике, дабы удержаться в рейтинге. 

У Путина другой путь, для него рейтинг – это интервенция, быстрая победоносная война со слабым противником. 

У Лукашенко подобная риторика не пройдёт: государство не таких размеров, оружие не соответствует времени, да и рядом не те противники, с которыми повоюешь, поэтому путь отступления один – сохранение независимости. 

Как? Беларуси нужны свободные демократические выборы. 


Сейчас перед Лукашенко встает вопрос о легитимации самого себя, легитимации результатов выборов – и президентских, и в Палату представителей, которые предположительно могут состояться в 2019-2020 годах. Лукашенко всегда ездил в Кремль на получение фактического «ярлыка» на руководство Беларусью, ведь все там понимали – реальных выборов в Беларуси нет. 

Наблюдатели от СНГ всегда вели себя как «кивалы»: все в порядке, выборы прошли свободно и демократично, однако эти же наблюдатели из СНГ видели своими глазами, как проходили все “выборы”, но был приказ – признавать. Это они и делали.

В новых геополитических условиях на выборы снова приедут наблюдатели от СНГ (ладно, Евросоюз, США и внутренние наблюдатели не признают их в случае фальсификаций) и если не будет команды признать выборы, то и не признают их. А это уже удар «под дых», это уже совершенно другой сценарий. Кто с избранным таким путём президентом будет вести дела?

В сложившейся ситуации не остается ничего иного, кроме как проводить свободные демократические выборы, в результате которых в парламенте должна появиться оппозиция, в стране должны начаться структурные реформы, приватизация под государственным и общественным контролем, появиться стабильное законодательство, которое привлечет иностранных инвесторов, прекратится нарушение прав человека. 

Часть полномочий необходимо передать новому парламенту. В таком случае часть ответственности за ситуацию в Беларуси может нести и он, и представители белорусской оппозиции. 

На мой взгляд, только так можно развязать этот узел. В противном случае – большая привязка к России, вплоть до согласования с ней законодательства, общей защиты границы, размещения военных баз, введения одной валюты, создание общего парламента и т.д. У якобы дешёвых энергоресурсов есть своя цена.

Беларусь по статике получает 30% своей прибыли от продажи сырья. Львиную часть которых составляют нефтепродукты, полученные от России по договорённости. И это не рыночные отношения. Это неправильно выбранная модель поведения и экономики.  

Уже сейчас нужны перемены. И лучше, чтобы они происходили эволюционным путем, а не революционным. Отсутствие свободных и справедливых выборов может спровоцировать протесты (даже слабая оппозиция может спровоцировать протесты в случае очередных фальсификаций выборов). В случае утраты контроля за ситуацией в стране на помощь может прийти Кремль, а это будет уже другой сценарий развития событий, вплоть до утраты независимости. 

Самый лучший выход – найти точки соприкосновения внутри страны. 

- Пойдет ли Лукашенко на это? 

- Ему нужны гарантии: гарантии безопасности, сохранности капитала. Нужно садиться и договариваться со своими оппонентами, то есть – с оппозицией.




 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты рассказали «Белорусскому партизану», что надо делать Беларуси в условиях «интеграционного ультиматума» Кремля.
 
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