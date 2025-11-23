ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
что происходило в бизнесе: дайджест новостей

23.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Автоматизация процессов, российские инвесторы на местном рынке — кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Почему 70% инвестиций в Беларусь российские и как это влияет на местный бизнес
Анализ структуры иностранных инвестиций, показывающий устойчивую тенденцию: основным инвестором белорусской экономики остается Россия. В статье подробно разбираются отрасли-лидеры по привлечению российского капитала — от нефтехимии и машиностроения до IT. 

Полезное для бизнеса

Как автоматизация процессов сэкономила миллионы: 3 реальных кейса
Когда компания выходит за рамки малого коллектива, управление «по наитию» перестает работать. Эксперт предлагает конкретные инструменты: внедрение CRM и ERP-систем, регулярный анализ юнит-экономики, введение KPI для сотрудников и создание системы отчетности, которая позволяет принимать решения на основе цифр, а не эмоций.

Сокращаем расходы на найм: инструменты ИИ для малого и среднего бизнеса
Обзор доступных AI-решений, которые экономят время и деньги на рекрутинге. Рассматриваются сервисы для автоматизации сортировки резюме, проведения первичных собеседований, проверки тестовых заданий и анализа профилей кандидатов. 

«Заработал» убытки за 4 года, но смог запустить новый прибыльный бизнес: цена одной ошибки
Откровенная история предпринимателя, который несколько лет вел бизнес без финансового учета, полагаясь только на остаток денег на счету. Результат — хронические кассовые разрывы и непонимание реальной рентабельности проектов. В статье он подробно описывает, как внедрение даже простейшего финансового планирования и ежедневного учета доходов/расходов помогло не только спасти бизнес, но и выйти на стабильную прибыль.

Истории бизнеса

История «грязного» бизнеса: себестоимость 15 копеек, цена в магазине — 20 BYN
Необычный кейс в бьюти-индустрии. Героиня создала сеть студий, предлагающих спа-процедуры на основе природных ресурсов — сапропеля. Она вместе с партнером смогла масштабировать бизнес в нескольких городах, не жертвуя качеством.

Снимал свадьбы за $150, а теперь работаю с крупными брендами: основатель видеопродакшена о вирусных видео
История профессионального роста и трансформации бизнеса в творческой индустрии. Видеограф начинал со съемки свадеб по низким ценам, но постепенно переключился на более маржинальные коммерческие проекты. Он делится секретами создания вирусного контента и своей непростой историей.
 

Как выйти из кризиса, в котором 8 месяцев работы в минус: вдохновение от молодого предпринимателя
 
