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Россия не сумела обыграть США в полуфинале МЧМ

05.01.2019 07:52 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты молодежной сборной России, выбившие в четвертьфинале Канаду, не сумели пробиться в финал чемпионата мира, проиграв в Ванкувере команде США в полуфинальной встрече.


Фото: iihf.com

Россия — США — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Шайбы: 0:1 — Вальстрем (Коккерилл, Сэмберг, 14.29), 0:2 — Хмелевски (Хьюз, Андерсон, 24.20, в большинстве), 1:2 — Денисенко (33.36).

Броски: 35−27.

Штраф: 6−6.

Russia vs. USA (SF) — 2019 IIHF World Junior Championship from IIHF on Vimeo.

В первом периоде судьи не засчитали гол сборной России после того, как шайба залетела в американские ворота от конька Никиты Шашкова.

А вскоре после этого сборная США открыла счет. В начале второго периода американцы удвоили перевес, реализовав удаление Виталия Кравцова.

Российские хоккеисты сумели отыграть один гол, настойчиво атаковали. Один только Кавцов упустил 4 явных шанса поразить цель. Не помогла россиянам и замена голкипера дополнительным полевым хоккеистов в конце третьего периода.

Таким образом, сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал молодежного чемпината мира. В предыдущий раз такая серия у россиян была с 2008-го по 2010 год.

Другим финалистом МЧМ стала сборная Финляндии, которая разгромила швейцарцев.

Финляндия — Швейцария — 6:1 (4:1, 2:0, 0:0).

Шайбы: 1:0 — Илонен (Виртанен, 0.40), 2:0 — Талвитие (Купари, Вааканайнен, 2.55), 3:0 — Талвитие (Купари, Непониеми, 5.53), 4:0 — Йокихарью (Непониеми, Пуустинен, 7.43, в большинстве), 4:1 — Курашев (Лауэнбергер, Мюллер, 16.40, в большинстве), 5:1 — Непониеми (Толванен, Линделл, 27.56), 6:1- Купари (Какко, Непониеми, 34.57, в большинстве).

Броски: 33−17.

Штраф: 6−12.

Finland vs. Switzerland (SF) — 2019 IIHF World Junior Championship from IIHF on Vimeo.

Финны уже к 8-й минуте встречи ошломили соперника четырьмя безответными шайбами и уверенно довели игру до крупной победы.

В полночь на 6 января по минскому времени сборные России и Швейцарии сразятся за бронзовые медали, а в 4 утра по минскому времени Финляндия и США разыграют золото молодежного чемпионата мира.

В серии до 2 побед за сохранение прописки в элитном дивизионе сборная Казахстана второй раз обыграла команду Дании и осталась в классе сильнейших.

Дания — Казахстан — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

Шайбы: 0:1 — Данияр (Гатиятов, 0.35), 0:2 — Макуцкий (Жорабек, Шинкарецкий, 4.47), 0:3 — Гатиятов (Муратов, Орехов, 58.27, в пустые ворота), 0:4 — Гатиятов (Муратов, Данияр, 59.05, в пустые ворота).

Броски: 25−16.

Штраф: 6−18.

Denmark vs. Kazakhstan (R2) — 2019 IIHF World Junior Championship from IIHF on Vimeo.

Итог серии: Казахстан — Дания — 2:0 (4:3, 4:0).

Датчане покидают элитный дивизион и на следующем ЧМ будут одним из соперников сборной Беларуси в борьбе за путевку в класс сильнейших. Кроме датчан, оппонентами белорусов станут сверстники из Латвии, Норвегии, Австрии и Словении. Место проведения турнира станет известно в мае на конгрессе Международной федерации хоккея во время взрослого ЧМ-2019 в Словакии.

 
 
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Хоккеисты молодежной сборной России, выбившие в четвертьфинале Канаду, не сумели пробиться в финал чемпионата мира, проиграв в Ванкувере команде США в...
 
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