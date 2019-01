Россия не сумела обыграть США в полуфинале МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной России, выбившие в четвертьфинале Канаду , не сумели пробиться в финал чемпионата мира, проиграв в Ванкувере команде США в полуфинальной встрече.

Россия — США — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Шайбы: 0:1 — Вальстрем (Коккерилл, Сэмберг, 14.29), 0:2 — Хмелевски (Хьюз, Андерсон, 24.20, в большинстве), 1:2 — Денисенко (33.36).

Броски: 35−27.

Штраф: 6−6.

Russia vs. USA (SF) — 2019 IIHF World Junior Championship from IIHF on Vimeo .

В первом периоде судьи не засчитали гол сборной России после того, как шайба залетела в американские ворота от конька Никиты Шашкова.